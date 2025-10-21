Airbnb reinventa la forma de viajar: experiencias que continúan más allá del destino

Las nuevas funciones sociales transforman la experiencia en algo más humano y participativo. Ahora los usuarios podrán ver quiénes asistirán a una experiencia, enviar mensajes directos a otros participantes e incluso mantener una lista de conexiones dentro de su perfil. Estas herramientas permiten que las amistades nacidas en una clase de cocina, una caminata o una cata de vinos no se pierdan al final del viaje, sino que se conviertan en parte del recuerdo y, quizá, del próximo destino compartido.