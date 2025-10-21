Turismo
Airbnb reinventa la forma de viajar: experiencias que continúan más allá del destino
Con nuevas funciones sociales, una búsqueda más inteligente y atención al cliente impulsada por IA, la plataforma transforma sus Experiencias en una comunidad viva.
Viajar nunca ha sido solo llegar a un destino, sino conectar con las personas que lo hacen memorable. Sin embargo, esas conexiones suelen desvanecerse cuando el viaje termina. Pensando en ello, Airbnb presenta una nueva generación de funcionalidades sociales dentro de Experiencias en Airbnb, que permiten mantener el vínculo con otros viajeros antes, durante y después de la aventura. Una apuesta que redefine la manera en la que compartimos momentos y creamos comunidad alrededor del viaje.
La plataforma, que anticipa un incremento en las búsquedas de escapadas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, acompaña estas innovaciones sociales con una serie de mejoras pensadas para simplificar cada paso del proceso de reserva. Entre ellas destacan una búsqueda más inteligente, mapas renovados, opciones de pago más flexibles y un servicio al cliente potenciado con inteligencia artificial, todo orientado a hacer que viajar sea tan intuitivo como inspirador.
Las nuevas funciones sociales transforman la experiencia en algo más humano y participativo. Ahora los usuarios podrán ver quiénes asistirán a una experiencia, enviar mensajes directos a otros participantes e incluso mantener una lista de conexiones dentro de su perfil. Estas herramientas permiten que las amistades nacidas en una clase de cocina, una caminata o una cata de vinos no se pierdan al final del viaje, sino que se conviertan en parte del recuerdo y, quizá, del próximo destino compartido.
En paralelo, mejora su sistema de descubrimiento con carruseles más flexibles y mapas interactivos que revelan atracciones, restaurantes y puntos de interés cercanos, abriendo la posibilidad de explorar lugares inesperados. A esto se suma la opción Reserva ahora, paga después, que elimina el pago anticipado y democratiza el acceso a nuevas experiencias. Mientras tanto, la atención al cliente da un salto cualitativo gracias a un asistente con IA capaz de responder en varios idiomas, identificar al usuario y resolver tareas directamente desde el chat.
Los anfitriones también verán reflejada esta evolución: políticas de cancelación dinámicas, sugerencias personalizadas de precios y un panel de ingresos más detallado facilitarán la gestión de sus propiedades. Con estos avances, Airbnb reafirma su papel como una plataforma que no solo conecta a las personas con destinos, sino también entre sí. Porque hoy, más que nunca, el verdadero lujo del viaje está en las conexiones que permanecen.