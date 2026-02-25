Kissimmee: las vacaciones se viven como en casa

Despertar en vacaciones no siempre tiene que parecerse a un hotel. Puede ser mejor. Puede sentirse como casa, pero con piscina privada, cine, habitaciones temáticas y la libertad de vivir el viaje a tu propio ritmo. En Kissimmee, ese escenario no es una fantasía: es la razón por la que miles de familias eligen este destino como punto de partida para sus vacaciones en Florida.