Aruba: una isla feliz

Palm-beach: cerca a la zona hotelera a pocos minutos de la calle, cuenta con palapas gratis y al acceso de todos; Baby Beach: Ubicada al sur de la isla, esta laguna semicircular tiene aguas poco profundas y tranquilas, siendo ideal para familias con niños, perfecta para un día de poco viento; Eagle Beach: reconocida como la mejor playa del Caribe en los Premios Travelers’ Choice, Playas 2025 y la tercera mejor del mundo, con arena blanca y suave, aguas turquesas y los icónicos árboles fofoti. Dos playas: cuenta con dos cuevas totalmente naturales y queda en el Parque Nacional de Arikok a las que se puede acceder a pie. Una de las cuevas es imperdible para los surfistas, con una extensa playa de arenas blancas para tomar el sol o relajarse a la sombra. No esperes encontrar servicios aquí; simplemente, disfruta de la belleza en estado natural. No es una playa común para los turistas, asegúrate de ir con un guía.