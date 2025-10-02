Turismo
Aruba: una isla feliz
Una isla mágica, llena de historia, pasajes gastronómicos, playas cristalinas y galerías de arte que se ha quedado en el corazón de todo el que la visita.
Si estás planeando tu próximo viaje antes de que acabe el 2025, Aruba es definitivamente el lugar que debes visitar. Ha sido reconocida como como el destino número 1 del Caribe en el Ranking Mundial de los Travelers’ Choice Awards 2025. Además de tener una de las playas más hermosas del mundo, es una isla repleta de historia, riqueza cultural y natural, y planes para todo tipo de viajero. Desde una ruta gastronómica, deportes acuáticos, galerías de arte, hasta montañas desde donde podrás saltar a sus turquesas aguas cristalinas.
Se encuentra a solo dos horas de Bogotá. Cuenta con dos vuelos diarios semanales con Avianca, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados por los viajeros en Latinoamérica. Podrás encontrar un listado de hoteles para todos los tipos de experiencia: all-inclusive, solo para adultos o estadías familiares con instalaciones para los más pequeños. Entre los más recomendados se encuentran: The MVC Eagle Beach, Joia Aruba by Iberostar, Renaissance Wind Creek Aruba Resort y Courtyard by Marriott Aruba Resort.
Más del 70% de la economía en Aruba está concentrada en el turismo es por eso que el gobierno local se ha esforzado en convertir el paraíso tropical en la isla más segura del Caribe. Millones de turistas han encontrado sus calles seguras, las playas limpias y su gente amable y abierta a brindar ayuda a cualquiera que lo necesite en cualquiera de sus cuatro idiomas: español, inglés, holandés y papiamento.
Aruba está comprometida con la sostenibilidad. Al ser uno de los lugares en los que la mayoría de su población son turistas se han encargado de crear consciencia en cada rincón que visites. Desde el 2020, implementó leyes que prohíben el uso de plásticos de un solo uso y protectores solares no amigables con los corales, para la protección de sus ecosistemas marinos. El agua es potable, así que será sencillo reutilizar tu termo para mantenerte hidratado. Si no cuentas con un protector solar adecuado, ofrece opciones amigables con el ambiente que apoyan el comercio local y se convierten en parte de la experiencia de la isla. Sin lugar a dudas querrás llevar un par de cremas de aloe a casa.
Todas las playas son públicas y de fácil acceso. Así que ¿por qué no visitarlas todas? Un listado de las que no te puedes perder:
Palm-beach: cerca a la zona hotelera a pocos minutos de la calle, cuenta con palapas gratis y al acceso de todos; Baby Beach: Ubicada al sur de la isla, esta laguna semicircular tiene aguas poco profundas y tranquilas, siendo ideal para familias con niños, perfecta para un día de poco viento; Eagle Beach: reconocida como la mejor playa del Caribe en los Premios Travelers’ Choice, Playas 2025 y la tercera mejor del mundo, con arena blanca y suave, aguas turquesas y los icónicos árboles fofoti. Dos playas: cuenta con dos cuevas totalmente naturales y queda en el Parque Nacional de Arikok a las que se puede acceder a pie. Una de las cuevas es imperdible para los surfistas, con una extensa playa de arenas blancas para tomar el sol o relajarse a la sombra. No esperes encontrar servicios aquí; simplemente, disfruta de la belleza en estado natural. No es una playa común para los turistas, asegúrate de ir con un guía.
Aruba: una isla feliz, se ve el slogan en cada lugar de la isla y es completamente cierto, un lugar mágico, con historia ancestral, restaurantes imperdibles, playas hermosas y amigables locales que hacen de la experiencia inolvidable para todo el que visita la isla. Asegúrate de agregar este destino en tu bucket-list de este año y te dejo una frase en papiamento que te será útil en tu visita “Masha Danki” papiamento para “Muchas gracias” recuerda que ser un huésped responsable significa vivir el espíritu de Masha Danki, se trata de mostrar respeto, no solo por los habitantes de Aruba, sino también por la vida silvestre y los animales marinos que habitan la isla feliz.