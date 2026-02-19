El nuevo mapa del lujo en el Caribe y Latinoamérica: cuando viajar es una experiencia sensorial

Para algunas marcas, el lujo sigue estando en el cuidado absoluto del detalle. The Ritz-Carlton ha construido su identidad sobre la idea del servicio como oficio: habitaciones concebidas como refugios privados, una estética precisa y una atención personalizada que busca anticiparse a cada necesidad. Su propuesta conecta con un viajero que valora la historia, la discreción y la elegancia que no necesita explicación.