Odelya Halevi: la fuerza emocional detrás de La Ley y el Orden

Hay personajes que no solo se interpretan: se encarnan. Para Odelya Halevi, actriz que da vida a la fiscal Samantha Maroon en La Ley y el Orden que estrenó temporada en Universal +, la pantalla es un territorio donde la justicia, la identidad y la emoción se encuentran. Su presencia trae una mirada nueva dentro de una franquicia legendaria: la de una mujer que entiende que la fuerza no está en contener lo que se siente, sino en saber cuándo permitir que el corazón hable.