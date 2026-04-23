Moda
Renata Lozano inaugura Colombiamoda Miami 2026: el triunfo de la sofisticación
La diseñadora caleña lidera la apertura de la tercera edición en Estados Unidos con su colección ‘Fall 2026’, una oda a la sofisticación atemporal y el diseño con propósito.
El calendario de la moda colombiana cruza fronteras y se instala en el epicentro artístico de Florida. Del 27 al 29 de mayo, el distrito de Wynwood se transformará en el escenario de la tercera edición de Colombiamoda Miami, una plataforma de Inexmoda que ha dejado de ser una simple vitrina para convertirse en un puente estratégico de internacionalización.
Este año, el honor de abrir la pasarela inaugural recae sobre una de las agujas más respetadas y coherentes del país: Renata Lozano, creando una pasarela con sello de exportación y alma caleña.
Gracias a la alianza con la Cámara de Comercio de Cali, la pasarela de Renata Lozano no es solo un desfile de moda, es una declaración de principios. La diseñadora presentará su colección Fall 2026, una propuesta que se aleja de las tendencias efímeras para centrarse en lo que ella denomina “vestir consciente”.
El estilo de Lozano es conocido por su capacidad de transformar lo esencial en extraordinario. En esta entrega, la narrativa se centra en la calma y el oficio, donde las texturas dialogan entre sí y las siluetas acompañan el cuerpo con una fluidez que redefine la sofisticación íntima. Es un lujo que no grita, sino que susurra a través de la calidad de sus materiales y el detalle en la construcción.
El Valle del Cauca: motor creativo de la industria
La presencia de Renata Lozano como acto central subraya la importancia del Valle del Cauca en el Sistema Moda nacional. Este departamento se ha consolidado como un referente exportador clave, generando más de 105.000 empleos directos y exportando anualmente cifras que superan los 100 millones de dólares.
La Cámara de Comercio de Cali ha sido fundamental en este proceso, impulsando a diseñadores que, como Lozano, logran maridar la herencia del Pacífico con estándares de clase mundial.
Más allá de la pasarela inaugural, el formato de este año evoluciona hacia Casa Colombiamoda. En este espacio, más de 50 marcas colombianas presentarán su ADN creativo bajo un concepto integral que une tres pilares fundamentales:
- Business: Una plataforma de validación comercial donde las marcas prueban el mercado estadounidense y activan oportunidades de negocio reales.
- Lifestyle: Una curaduría de diseño de autor que abarca desde resortwear hasta urbanwear, mostrando la versatilidad del talento nacional.
- Wellness: Un enfoque hacia el bienestar y la sostenibilidad, valores que hoy dictan el consumo de lujo en ciudades como Miami.
Por qué Wynwood es el escenario ideal
Realizar Colombiamoda en el marco del Swim Week Miami no es casualidad. Estados Unidos es el principal comprador de moda colombiana, y Miami funciona como la puerta de entrada para una industria que busca duplicar su participación en el mercado global.
Con un consumo per cápita de moda de más de 1.000 dólares anuales, el público estadounidense valora precisamente lo que el diseño colombiano ofrece: exclusividad y autenticidad. La invitación es a seguir de cerca una edición que promete ser histórica, consolidando a Colombia no solo como un productor de manufactura, sino como un generador de conceptos estéticos que dialogan con las capitales de la moda mundial.