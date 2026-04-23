Renata Lozano inaugura Colombiamoda Miami 2026: el triunfo de la sofisticación

El estilo de Lozano es conocido por su capacidad de transformar lo esencial en extraordinario. En esta entrega, la narrativa se centra en la calma y el oficio, donde las texturas dialogan entre sí y las siluetas acompañan el cuerpo con una fluidez que redefine la sofisticación íntima. Es un lujo que no grita, sino que susurra a través de la calidad de sus materiales y el detalle en la construcción.