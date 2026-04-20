El auge del diseño danés en el trópico: por qué Colombia lidera el mercado de lujo para el hogar en América

En el mundo del diseño de interiores, el concepto de Hygge —esa filosofía danesa que busca la felicidad a través de los pequeños detalles y la calidez del hogar— ha encontrado un hogar inesperado, pero vibrante, en Colombia. Lo que comenzó hace 20 años como una apuesta por el diseño funcional, hoy se ha transformado en un fenómeno financiero y estético: la operación colombiana de BoConcept no solo es la más longeva de la región, sino que se ha posicionado como la número uno en ventas por tienda en toda Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.