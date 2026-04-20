Decoración
El auge del diseño danés en el trópico: por qué Colombia lidera el mercado de lujo para el hogar en América
Tras alcanzar cifras históricas y ser reconocido como el mejor franquiciado del mundo, el país se consolida como el epicentro de la sofisticación escandinava, superando los promedios de ventas de Estados Unidos y el resto del continente.
En el mundo del diseño de interiores, el concepto de Hygge —esa filosofía danesa que busca la felicidad a través de los pequeños detalles y la calidez del hogar— ha encontrado un hogar inesperado, pero vibrante, en Colombia. Lo que comenzó hace 20 años como una apuesta por el diseño funcional, hoy se ha transformado en un fenómeno financiero y estético: la operación colombiana de BoConcept no solo es la más longeva de la región, sino que se ha posicionado como la número uno en ventas por tienda en toda Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.
Un fenómeno financiero: crecimiento por encima de la media global
Mientras que el mercado global de muebles de lujo enfrenta retos de suministro y cambios en los hábitos de consumo, la operación en Colombia, liderada por Crusardi S.A.S., ha logrado lo que muchos considerarían imposible. Al cierre de 2025, la marca registró su EBITDA más alto en ocho años, con un incremento en la facturación que supera ampliamente el promedio mundial de la compañía.
Este éxito no es casualidad. Responde a una madurez del consumidor colombiano que, tras años de habitar más sus espacios, ha elevado su nivel de exigencia. Hoy, más de 80.000 familias en el país son clientes permanentes de la marca, con una tasa de recompra que roza el 60%, una cifra envidiable para cualquier firma de retail de gama alta.
Del apartamento al edificio: el poder del modelo “llave en mano”
La verdadera revolución que ha disparado las cifras en 2025 es la expansión hacia el sector B2B (negocio a negocio). Ya no solo se trata de amoblar salas individuales; ahora se transforman edificios completos bajo la tendencia global del “Build to Rent” y proyectos residenciales de gran escala.
“Hemos logrado un crecimiento de más del 400% en el sector corporativo y constructor. Hoy podemos amoblar proyectos de más de 500 apartamentos con muebles personalizados y precios competitivos a nivel mundial”, destaca Alejandro Sardi, CEO de la compañía.
Esta estrategia ha permitido que constructoras e inmobiliarias en ciudades principales e intermedias utilicen el diseño danés como un acelerador de ventas. Un apartamento amoblado por una firma de prestigio internacional no solo se vende más rápido, sino que eleva el valor percibido de todo el proyecto arquitectónico.
Tres claves del éxito de la estética escandinava en Colombia:
Funcionalidad atemporal: Muebles que no pasan de moda y se adaptan a espacios urbanos cada vez más optimizados.
Omnicanalidad: Una asesoría experta en diseño interior que acompaña al cliente desde la tienda física hasta la visualización en 3D de su hogar.
Lujo accesible: La capacidad de ofrecer piezas de diseñadores internacionales con una estructura de precios competitiva para proyectos de alto volumen.
El sello danés: Personalización y calidad artesanal
Fundada en Dinamarca en 1952, BoConcept se ha distinguido por su capacidad de personalizar casi cualquier pieza. En un mundo de producción en masa, el mercado colombiano ha valorado la posibilidad de elegir telas, acabados y dimensiones que se adapten a la arquitectura local, que varía desde los amplios lofts en Bogotá hasta las casas de descanso en climas cálidos.
Con la meta de seguir expandiéndose, la operación colombiana reafirma que el buen diseño es un lenguaje universal. El hecho de que una franquicia local sea premiada como la mejor entre más de 250 en 65 países, pone a Colombia en el radar de la excelencia operativa y creativa, demostrando que en el país, el diseño de interiores es hoy una inversión tan sólida como el ladrillo mismo.