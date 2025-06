Colombia, protagonista en Costa Rica gracias a un festival gastronómico: sabor y tradición en un solo lugar

Los visitantes y huéspedes de este hotel, que hace parte de la familia Marriott, pudieron disfrutar de una semana especial que rindió homenaje a la cocina y tradiciones colombianas. Entre las actividades destacadas estuvieron una cena maridaje con vinos y platos autóctonos, y una clase magistral para conocer más a fondo la cultura gastronómica del país. El cierre estuvo a cargo de un brunch especial con formato all you can eat, que incluyó toda clase de platos típicos (arepas de huevo, carne oreada, lechona, buñuelos, pasteles de yuca, papas rellenas, etc.), en una celebración que confirmó por qué Colombia se está ganando un lugar especial en el corazón de Costa Rica.