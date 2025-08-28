Estilo de vida
Casa Lola: un viaje entre dos mares en el corazón de Getsemaní
El hotel boutique de Cartagena revela un nuevo menú degustación en su restaurante Doña Lola, donde el chef Daniel Aldana entrelaza la esencia del Caribe colombiano con la tradición mediterránea en una experiencia culinaria de lujo.
Getsemaní, el barrio que mejor encarna el espíritu cosmopolita de Cartagena, guarda entre sus callejones un secreto de lujo y diseño: el Hotel Casa Lola Deluxe Gallery. Es un escenario donde conviven la elegancia del pasado y la creatividad del presente, invitando a vivir la ciudad desde una perspectiva sofisticada y auténtica. Entre sus muros, que guardan siglos de memoria, hoy se vive un presente marcado por el diseño, la hospitalidad de lujo y una propuesta gastronómica que despierta los sentidos.
El restaurante Doña Lola, epicentro culinario del hotel, acaba de presentar “Dos Mares”, un menú degustación creado bajo la dirección del chef caleño Daniel Aldana. Formado en el SENA y con experiencia en cocinas de Bogotá, Buenos Aires, Madrid y el Caribe, Aldana apuesta por una cocina respetuosa del producto local y con visión global. Su propuesta es un diálogo poético entre el Caribe colombiano y el Mediterráneo español, un encuentro de sabores que celebra el mar como territorio común.
Cada plato del menú es una historia que mezcla tradición y modernidad. Carpaccio de sierra con corozo y queso costeño, carimañolas rellenas de roquefort, croquetas de plátano y chicharrón con salsa teriyaki o una paella de chicharrón son ejemplos de esa irreverente fusión que sorprende y emociona. No faltan guiños a la repostería con crêpes de uchuva y chocolate flambeado al ron local. La experiencia se completa con maridajes de vinos españoles y cócteles neotropicales que acompañan este recorrido entre dos mundos.
Pero Casa Lola es mucho más que gastronomía. Con 22 habitaciones distribuidas en tres propiedades, el hotel ofrece un universo donde conviven antigüedades originales, textiles exclusivos y tecnología de última generación, todo enmarcado en un ambiente íntimo y artístico. Sus espacios invitan a descubrir experiencias que van desde noches temáticas con música en vivo hasta el rooftop Lolita’s Bar, donde la coctelería de autor y las vistas del skyline cartagenero crean un escenario perfecto para quienes buscan sofisticación con carácter local.
Con esta nueva apuesta, reafirma su papel como epicentro cultural y sensorial en Cartagena de Indias. Su propuesta de hospitalidad va más allá del alojamiento: es un viaje entre culturas, un homenaje a la identidad cartagenera y una celebración de la vida con los sabores del Caribe y el Mediterráneo como protagonistas.
En un destino como Cartagena, donde cada esquina guarda vestigios coloniales y, al mismo tiempo, vibra con la energía de la modernidad, este hotel se muestra como un punto de encuentro entre pasado y presente. No es solo un hotel, es una experiencia que abraza al viajero con el encanto de la historia y la elegancia contemporánea. Su propuesta lo convierte en una parada imprescindible para quienes desean descubrir la ciudad desde una perspectiva distinta: la del lujo íntimo, la autenticidad cultural y el placer de una gastronomía que celebra tanto al Caribe como al Mediterráneo.