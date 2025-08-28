Casa Lola: un viaje entre dos mares en el corazón de Getsemaní

En un destino como Cartagena, donde cada esquina guarda vestigios coloniales y, al mismo tiempo, vibra con la energía de la modernidad, este hotel se muestra como un punto de encuentro entre pasado y presente. No es solo un hotel, es una experiencia que abraza al viajero con el encanto de la historia y la elegancia contemporánea. Su propuesta lo convierte en una parada imprescindible para quienes desean descubrir la ciudad desde una perspectiva distinta: la del lujo íntimo, la autenticidad cultural y el placer de una gastronomía que celebra tanto al Caribe como al Mediterráneo.