Salud
Los beneficios de caminar todos los días: el hábito más simple que puede transformar su salud
No hace falta correr maratones ni pasar horas en el gimnasio. Caminar a diario puede mejorar tu salud en más aspectos de los que crees.
En un momento en el que las rutinas de ejercicio parecen exigir cada vez más tiempo, intensidad y disciplina, caminar continúa siendo una de las actividades físicas más completas y accesibles. No requiere equipos especiales, puede adaptarse a casi cualquier edad y, según evidencia científica, practicarla de manera constante tiene efectos que van mucho más allá del control del peso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y depresión, además de contribuir a un mejor funcionamiento físico y mental. Caminar es una de las formas más sencillas de alcanzar esas recomendaciones.
Un hábito que protege todo tu cuerpo y mente
Uno de los beneficios mejor documentados está relacionado con la salud cardiovascular. La American Heart Association señala que caminar con regularidad ayuda a disminuir la presión arterial, mejorar los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.
También favorece la circulación y fortalece el músculo cardíaco sin someter al cuerpo al impacto de actividades de mayor intensidad. Incluso caminatas de intensidad moderada, realizadas de forma constante, pueden producir cambios importantes cuando se convierten en parte de la rutina semanal.
Pero los efectos positivos no se limitan al cuerpo. De acuerdo con la Mayo Clinic, la actividad física regular estimula la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores relacionados con el bienestar, lo que contribuye a reducir los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos.
Además, muchas personas experimentan una mayor sensación de claridad mental después de caminar, especialmente cuando lo hacen al aire libre. La OMS también reconoce que mantenerse físicamente activo favorece la salud cognitiva y puede disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia a medida que avanza la edad.
Por otro lado, y aunque parezca contradictorio, gastar energía caminando puede hacer que el cuerpo se sienta menos fatigado. Según la Sleep Foundation, la actividad física habitual contribuye a mejorar la calidad del sueño, facilita conciliarlo y favorece un descanso más reparador. Un sueño de mejor calidad también influye en el estado de ánimo, la concentración y la recuperación física.
Caminar también es una forma de ejercicio de soporte de peso, es decir, una actividad en la que el cuerpo trabaja contra la gravedad. La Mayo Clinic explica que este tipo de movimiento ayuda a mantener la masa muscular, fortalecer los huesos y preservar el equilibrio, aspectos especialmente importantes con el paso de los años para reducir el riesgo de caídas y fracturas.
¿Cuántos pasos hay que dar al día?
Durante años se popularizó la idea de que era necesario alcanzar 10.000 pasos diarios. Sin embargo, esa cifra no proviene de una recomendación médica oficial.
Una investigación publicada en el European Journal of Preventive Cardiology encontró que los beneficios para la salud comienzan a observarse desde aproximadamente 4.000 pasos al día, mientras que caminar más sigue ofreciendo ventajas adicionales, especialmente para reducir el riesgo de muerte por cualquier causa.
Los investigadores concluyen que el mensaje más importante no es alcanzar una cifra exacta, sino moverse más de lo que se hace actualmente. Entonces, no se trata de caminar rápido, sino de hacerlo con frecuencia; por eso, la constancia suele ser más importante que la intensidad.
La OMS recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, una meta que puede alcanzarse caminando unos 30 minutos al día, cinco veces por semana. Quienes no pueden dedicar media hora seguida también obtienen beneficios al dividir el ejercicio en caminatas más cortas distribuidas a lo largo del día.
Caminar quizá nunca sea el ejercicio más llamativo de las redes sociales, pero sí es uno de los que cuenta con mayor respaldo científico. Es una actividad que fortalece el corazón, protege el cerebro, mejora el estado de ánimo, favorece el descanso y ayuda a conservar la movilidad con el paso de los años.
Lo más importante es que no exige grandes cambios: basta con incorporarla poco a poco a la rutina diaria. En muchas ocasiones, la diferencia entre una vida más sedentaria y una más saludable puede empezar con una decisión tan sencilla como salir a caminar.