Ágatha: más fucsia que nunca
En su paso por el Barranquilla Fashion Week, la diseñadora española explica lo que la suerte, el lujo y los colores significan en su carrera.
Por: Mauricio Barrantes
Mientras se pasea por el primer piso de un centro comercial que queda sobre la Séptima, en un horario en el que los locales aún no asoman su apertura, predomina el olor a café del único negocio abierto a esa hora. Es imposible que pase desapercibida. Es la gris Bogotá, son los trajes de oficina del resto de humanos y ella, tan Águeda como su abuela, tan Ágatha como Ágatha Christie. Ágatha Ruíz de la Prada está vestida de fucsia y va encendiendo con cada paso la mirada curiosa de los transeúntes, quienes desvían su mirada para detallarla en medio de la prisa con la que inician su día. Algunos pensarán que sus diseños son excéntricos, pero la historia reconocerá que son únicos.
Ágatha cree en la moda sostenible, democrática y cómoda. Comenzó muy joven su carrera, a los 20 años, y 4 años después tendría la crisis que le enseñó que en el negocio de la moda también se pierde, pero que solo el trabajo constante garantiza el éxito. Su destacada carrera como empresaria la posiciona como la mejor diseñadora española de todos los tiempos y una de las diseñadoras más importantes del mundo.
No fue arquitecta como su padre, ni pintora como en sus sueños. Decidió llenar el vacío que había en la moda en su país para ser la mejor, para que su nombre fuera parte de la cultura popular española y global. Hoy sigue iluminando pasarelas y compartiendo su forma de ver el mundo tanto en sus prendas como con sus palabras.
Fucsia es tu color favorito. ¿Qué colores cada vez tienen más protagonismo y cuáles han perdido en los últimos años?
Siempre ha sido mi color favorito desde que empecé. Yo hice mi primer desfile en el año 81. Cuando hice mi primer desfile ya me hice mi primera etiqueta. Mi primera marca era Fucsia y amarillo, que era un poco en España las medias de los toreros eran fucsias y las capas de torear, si bien me da mucha pena que maltraten a los animales y no me gusta nada ver sufrir a un toro y tal y cual, pero La verdad es que la estética la estética de los toros es una cosa espectacular, y ahí los colores son el fucsia y el amarillo.
Tú comenzaste a los 20, a los 24 tuviste tu primera crisis ¿A qué le apuesta ahora?
Le estoy apostando a todo. A mi edad, 74 desfiles al año, un montón de exposiciones en todo el mundo. Ahora tengo una exposición en Monterrey y en México, voy a hacer una próximamente en Montevideo en el museo Torres García. Tengo exposiciones por todas partes.
¿Qué les recomendarías a los jóvenes que comienzan en este negocio?
Yo es que lo he pasado fenomenal. Yo he tenido, he elegido una profesión con la que he acertado, pero me lo he pasado bomba. Tras tantos años de pasártelo bien qué maravilla.
¿Cómo influyó tu padre arquitecto en tu carrera?
Bueno, una gran influencia artística en mí, luego me quejo un poco de que digamos que fue un padre complicado, era un padre muy mujeriego y le importaba mucho más las mujeres que sus hijos. Pero en cambio me enseñó muchísimo. Yo vivía en la casa más bonita de Madrid y luego yo iba a casas de todo el mundo y decía, pero qué horror. Qué casas tan feas, tanto nivel social altísimo como nivel medio, como nivel, todo me parecía extraordinariamente horrible.
Era muy moderna para la época, ¿no?
Mi casa era muy moderna y además mi padre tenía muy buen gusto. Todas las casas que ha hecho están todas protegidas. Y en general las casas de esa época es que eran tan horribles. A mí me encanta ver casas, pero casas bonitas se ven muy pocas.
¿Cómo aporta la cultura Caribe, en el contexto del Barranquilla Fashion Week a tu idea sobre la moda?
Bueno, la cultura Caribe es muy divertida porque es fiesta, fiesta y luego pues a todos a mí me encanta estar en invierno y llegar al Caribe, al calor, qué maravilla.
Sin aire acondicionado, como has dicho en otras entrevistas…
Odio el aire acondicionado, eso sí. Me pone enferma y aparte que va contra el medio ambiente. El otro día estaba en México, que hacía no te digo que frío, pero bueno, como aquí, imagínate. Y la gente con el aire acondicionado puesto, sin ninguna necesidad.
¿Como sigues inspirando, para que la moda sea democrática, cómoda y sostenible?
Bueno, estoy ahí todo el día intentándolo, estamos todos intentando ser sostenibles, pero es muy difícil. Bueno, una cosa muy buena es que si tú haces unos zapatos tan bonitos pues te los puede seguir poniendo. Es muy importante ponerte mucho la ropa porque la ropa es como un amigo, yo siempre digo que la ropa es como un amigo. Por ejemplo, yo hoy estoy en casa de Pilar Castaño, yo soy amiga de Pilar Castaño desde hace 30 años y en esos 30 años, pues nos vemos mucho, nos vemos cuando nos hemos visto en muchos sitios.
Que para ti esos son los verdaderos lujos, tener amigos donde llegar
Tener amigos, sí. Si una camiseta te la compras y te la pones una vez, esa camiseta es un fracaso. Contrario a si la camiseta la lavas, te la vuelves a poner, la lavas, te la vuelves a poner, la lavas. Mi hijo, por ejemplo, tiene camisetas desde cuando tenía 12 años. Le digo: tíralas ya. No, no, no. Entonces él hace una teoría que yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, que es que cuando ve que se le van a romper, entonces se las deja de poner. Y yo creo que no, yo cuando veo que se me van a romper, me la pongo mucho más y luego lo uso luego para limpiar trapos.
Claro, entonces en ese sentido, el lujo podría ser más discreto, ¿no?
El lujo es que una cosa sea buena, que esté bien hecha, que tenga una tela buena, que sea una sábana buena, de algodón bueno y que la uses mucho, que la uses y que la quieras y que te hayan pasado ahí cosas maravillosas.
¿Y como equilibrar eso con la idea de que sea democrático y al tiempo sostenible?
Ahí estamos, ahí estamos.
Sí, con Inditex pasa eso, ¿no? El Grupo Inditex está buscando cada vez más acercarse a esa idea de sostenibilidad.
Ellos están haciendo un esfuerzo un esfuerzo muy grande, por ese tema y es muy de agradecer porque ellos tienen muchísimo más poder que yo y pueden hacer muchas más cosas que yo. Entonces, me encanta que estén con esa ilusión de hacer la moda más sostenible.
Has dicho que la suerte es necesaria, pero también el trabajo constante…
Como a mí me gusta trabajar, no me cuesta. Si no me gustara, pues me costaría. Día, uy, qué pena ahora mismo, cuánto me falta para y yo no digo eso, estoy contentísima. Es que fíjate qué suerte tener amigos en Colombia, tantos amigos, tantas cosas que sé yo de Colombia, haber conocido a Botero, haber conocido a Gabriel García Márquez. Yo he conocido a Gabriel García Márquez, no te digo que fueran mi mejor amigo, pero le conocí con 20 años, que a Botero le vi muchísimas veces y entonces ya que es una maravilla, no ir tener amigas como Noemí Sanín, es que la quiero más que a mis hermanas.