-Ágatha: más fucsia que nunca

Tener amigos, sí. Si una camiseta te la compras y te la pones una vez, esa camiseta es un fracaso. Contrario a si la camiseta la lavas, te la vuelves a poner, la lavas, te la vuelves a poner, la lavas. Mi hijo, por ejemplo, tiene camisetas desde cuando tenía 12 años. Le digo: tíralas ya. No, no, no. Entonces él hace una teoría que yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, que es que cuando ve que se le van a romper, entonces se las deja de poner. Y yo creo que no, yo cuando veo que se me van a romper, me la pongo mucho más y luego lo uso luego para limpiar trapos.