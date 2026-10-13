Menopausia y piel: qué cambia, por qué pasa y cómo cuidarla

Los resultados, presentados durante el Congreso Mundial IMCAS 2026, muestran además que las mujeres identifican, en promedio, tres cambios en su piel desde el inicio de la transición menopáusica. Entre los más mencionados están las líneas y arrugas en el rostro (59 %), la pérdida de firmeza y elasticidad (58 %), una mayor sequedad (56 %) y el tono apagado (40 %). El impacto tampoco se limita a lo visible. De acuerdo con la encuesta, el 60 % de las participantes dijo sentirse menos atractiva como consecuencia de los cambios en su piel, mientras que el 57 % manifestó sentirse más ansiosa y el 55 % menos segura de sí misma.