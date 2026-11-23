Salud
Cierra internet, abre la consulta
Ese brote, esa mancha o ese lunar raro merecen más que un video viral. Una campaña propone tener al dermatólogo a un clic.
SEAMOS honestas: ante un brote inesperado, casi todas hemos escrito tres síntomas en el buscador y terminado en un foro a las 2:00 a.m. con un diagnóstico peor que la propia piel. Las mascarillas virales, los ácidos de moda y los consejos de la prima de una amiga hacen el resto. Pero tu piel no es una tendencia, es el órgano más grande del cuerpo y el reflejo más honesto de tu bienestar interior.
Ella avisa antes de que tú lo notes. Se brota en la semana más estresante, se mancha con el embarazo, se enrojece con el sol o los nervios. Y a veces el mensaje es más serio: un lunar que cambia de forma o de color, que detectado a tiempo marca la diferencia frente al cáncer de piel. Cuidarla no es vanidad, es salud.
Para interpretar esas señales existen los dermatólogos, médicos especialistas en diagnosticar y tratar las enfermedades de la piel, el cabello, las uñas y las mucosas. Su ojo médico ve lo que a simple vista pasa desapercibido, y sus recomendaciones se basan en evidencia, no en lo que se puso de moda esta semana.
Y para promover el cuidado de la piel, llega a Colombia #ConsultaAlMédicoDermatólogo, la campaña con la que ISISPHARMA te invita a acceder al especialista tan fácil como un simple clic. La marca nació en Lyon, cuna de la dermatología francesa, y centra su investigación en la homeostasis, la capacidad de la piel de regenerarse y conservar su equilibrio. Tiene siete patentes, estudios clínicos de alto nivel, así como una planta de producción premiada, y hoy está en más de 80 países con el respaldo de más de 21.000 especialistas.
“Cada piel es única. Por eso queremos que todos encuentren en la consulta dermatológica el cuidado especializado que su piel requiere, con tratamientos respaldados por evidencia clínica”, afirma Viviana Romero, General Manager de ISISPHARMA Colombia. La próxima vez que tu piel te muestre algo raro, deja de lado el buscador y agenda la cita con el especialista. Tu bienestar empieza en la consulta.
*Contenido patrocinado