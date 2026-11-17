Salud
Menopausia sin estigma, la etapa en la que muchas mujeres empiezan a vivir para sí mismas
Para Jael Toledo, creadora de SOY, una plataforma y comunidad de mujeres enfocada en el autoconocimiento, la menopausia no tiene por qué vivirse como una pérdida.
Por: Luisa Sánchez
En esta conversación con Fucsia, habla de síntomas, vergüenza, intimidad y liderazgo y propone mirar esta etapa con curiosidad y no desde el miedo. Lo hace desde dos orillas: por un lado, la perimenopausia, que atraviesa hoy, y la de las mujeres a las que ha acompañado. Su idea central es que el cuerpo cambia, pero también cambian las prioridades, las relaciones y la manera de entender el éxito, y que ahí hay una oportunidad para reconstruirse.
La conversación llega después del Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora cada 18 de octubre. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que 657 millones de mujeres empleadas en el mundo atraviesan esta etapa, una cifra que ha llevado a hablar de ella también como un asunto laboral y de equidad.
¿Qué te llevó a poner la menopausia en el centro de la conversación?
Estoy pasando por ella y la veo muchísimo en mi práctica. Yo trato el lado emocional de la menopausia, no el médico. Empecé a notar en las mujeres que entran en esta etapa unas ganas de empezar a vivir por ellas y no por otros: “Llevo tantos años tratando de complacer a todo el mundo, vistiéndome por todo el mundo, hablando por todo el mundo, cuidando a todo el mundo, y la vida me está haciendo pasar por toda esta incomodidad física. Estoy cansada y quiero empezar a trabajar para mí”. Una base importante de mi práctica es la esperanza. Y algo interesante que salió de la data de SOY, el programa que desarrollé sobre la neurociencia de la identidad, es que alrededor de la menopausia se está pasando por la quinta o la sexta crisis de identidad: es un espacio de reconstrucción.
Dices que se espera que el cuerpo funcione igual aunque no lo haga. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria?
Si estás pasando por calores en la noche y no dormiste nada, al otro día igual te tienes que encargar de tu casa, de tus hijos o de un trabajo, con la expectativa de que sigas funcionando normal. Y no es solo en la menopausia: cuando a una niña le llega el periodo por primera vez, con fatiga, dolor y cansancio, la expectativa es que se levante al otro día sonriendo al colegio y de buen humor. Esa expectativa de que el cuerpo tiene que funcionar igual cuando de verdad no está funcionando igual, ¿dónde deja la compasión? Hoy, si pasé una noche de calor, sé que me voy a bañar más veces al día y quiero caminar para regular mi sistema nervioso. No me voy a exigir lo mismo porque soy humano.
¿Por qué la menopausia sigue siendo un tabú, incluso entre las mujeres?
A mí todavía me llegan muchísimas pacientes queriendo hablar de esto en silencio, escondiendo síntomas. No sé la razón específica, pero te cuento lo que he visto: hay dos componentes. Uno es que se asocia la menopausia con que la mujer se secó, se le murió el cuerpo, el útero, la vida; que ya no funciona como mujer sexual, de pareja, que se volvió como un monumento. Y el segundo es la vergüenza con los síntomas. Tuve una paciente que sudaba muchísimo en las noches y el esposo le decía: “Vete para allá, estás sudando, estás muy caliente”. Ella sentía rechazo sin querer tener esos síntomas. Hay mucha vergüenza detrás de esto.
¿Cómo cambia la experiencia cuando se deja de ver la menopausia como un problema?
Para mí, la menopausia es una transición incómoda de la vida que trae oportunidades de reconstrucción: ¿con quién quiero vivir?, ¿cómo me quiero levantar?, ¿hasta dónde quiero llegar? Si usas la curiosidad para reconstruir, en vez del victimismo para quedarte en el dolor, se vuelve una aventura. Y la expectativa social, lo que dirán, la comunidad, paran de escoger por ti y tú recuperas ese poder. A mí todavía me llega la regla, pero mi síndrome premenstrual es muy fuerte. Esa semana me visto de ropa gigante, parezco abuela. No puedo usar brasier y así practico porque no estoy dispuesta a incomodarme más.
¿Qué mitos emocionales y de pareja te gustaría desmontar?
Uno de los más importantes es que se acabó mi relación íntima. No se acaba tu relación íntima, se redefine. Tienes que volver a conocer tu cuerpo, cómo funciona, lo que le gusta, cómo siente, dónde sí siente y dónde no. Es literalmente un autoconocimiento. Yo crecí en una sociedad donde la belleza era tu valor y tu cerebro no servía para nada. Hoy estoy en la perimenopausia, no en la menopausia, y estoy pasando por una etapa hermosa de hacer las paces con mi cuerpo, después de tantos años de dietas, de cirugías, de mil cosas para que funcionara según expectativas sociales que no eran mías. Hoy mi expectativa es la mía: es un cuerpo que funciona, que se ve hermoso como está y que se siente cómodo. Y es el principio de un camino.
¿Qué pasa con el trabajo cuando se le permite a una mujer tener compasión de sí misma?
Jael Toledo: Es un hallazgo muy importante de SOY: cuando le permites a una mujer tener esa compasión, puede mostrar resultados mucho más eficientes por dos razones. Una mujer que se siente escuchada, entendida y visible crea una relación de lealtad. Y el día que tuvo muchos calores no funcionó igual, pero el día que duerme bien la da toda, porque sabe que la apoyan. Nosotras de verdad queremos darlo todo, pero tenemos que entender nuestros cuerpos.
¿Cómo acompaña SOY a una mujer en este proceso?
SOY no es terapia ni coaching; es un espacio de autoconocimiento. Es como construir un edificio: primero necesitas una base fuerte. La primera parte es el entendimiento: ¿por qué llegué aquí?, ¿por qué amo de esta manera?, ¿por qué soy hiperfuncional? La segunda es identificar qué te hace única, tus fortalezas, valores y habilidades, y meterlo todo en una mochilita con la que vas de rol en rol. Lo que te define es lo de la mochila, no lo que haces. La tercera es entender las barreras que no te permiten ser quien de verdad quieres ser y tener herramientas para derrumbarlas. Es un proceso difícil porque te enfrentas a cosas que de pronto no sabías o que no son fáciles de aceptar.
¿Qué quieres que se lleve una mujer que lea esta nota?
Que la perimenopausia y la menopausia son un espacio de autodescubrimiento, de reconstrucción y rediseño de vida, para poder entender y escoger qué pasos quiero tomar, hasta dónde quiero llegar y cómo quiero vivir esta próxima etapa de mi vida.
Quizá el primer paso sea dejar de hablar de la menopausia en voz baja. Lo que viene después, como dice Toledo, es escoger cómo quieres vivir.