Estoy pasando por ella y la veo muchísimo en mi práctica. Yo trato el lado emocional de la menopausia, no el médico. Empecé a notar en las mujeres que entran en esta etapa unas ganas de empezar a vivir por ellas y no por otros: “Llevo tantos años tratando de complacer a todo el mundo, vistiéndome por todo el mundo, hablando por todo el mundo, cuidando a todo el mundo, y la vida me está haciendo pasar por toda esta incomodidad física. Estoy cansada y quiero empezar a trabajar para mí”. Una base importante de mi práctica es la esperanza. Y algo interesante que salió de la data de SOY, el programa que desarrollé sobre la neurociencia de la identidad, es que alrededor de la menopausia se está pasando por la quinta o la sexta crisis de identidad: es un espacio de reconstrucción.