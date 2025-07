Ringana: la revolución fresca de la cosmética sostenible

Pero hay más. Nuestra Directora Editorial habló con Patrick Sonnleitner, Director de Responsabilidad Social y Medioambiental de la marca, queda claro que la marca no está aquí para cumplir con las expectativas mínimas. Su enfoque es circular, no lineal. “Pensamos en ciclos, no en tendencias”, afirma. Cada decisión —desde el cultivo de los ingredientes hasta el diseño de los envases— responde a una lógica regenerativa que busca devolver al entorno más de lo que se toma de él.