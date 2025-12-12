Belleza 2026: el futuro es inteligente, ligero y hecho a la medida

Pero la transformación no se queda en lo funcional; también es emocional. La belleza del 2026 celebra la autenticidad: piel real, fresca, luminosa… piel que respira. La tendencia se aleja de los filtros y del maquillaje pesado para recuperar una textura naturalmente uniforme. La frescura deja de ser un efecto cosmético y se convierte en un objetivo real, apoyado por productos que fortalecen la barrera cutánea y devuelven firmeza desde adentro. Esta marca lo logra con propuestas como su FRESH anti-wrinkle serum, que aporta un “efecto botox” suave y natural, sin perder la esencia de la piel.