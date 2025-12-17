Barbie entra al mundo del cabello: su primera herramienta para peinar

Desde su creación en 1959, Barbie ha acompañado a millones de niñas con un mensaje claro: “tú puedes ser lo que quieras ser”. Hoy, ese lema evoluciona con naturalidad hacia una idea aún más poderosa y necesaria: “lo mejor que puedes ser, es ser tú misma”. Este lanzamiento invita a las mujeres —y a las niñas que alguna vez fueron— a reconciliarse con su individualidad, a dejar atrás la comparación y a celebrar aquello que las hace únicas, incluso en los rituales cotidianos frente al espejo.