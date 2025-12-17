Belleza
Barbie entra al mundo del cabello: su primera herramienta para peinar
LummiAir, una colaboración en edición limitada que mezcla nostalgia, tecnología y feminidad.
En 2025, la muñeca más famosa del mundo vuelve a demostrar que su legado va mucho más allá del juego. Barbie —quien a lo largo de su historia ha sido actriz, profesora, doctora, modelo, gimnasta y hasta astronauta— se une a una marca colombiana de tecnología de cuidado personal para presentar Barbie x LummiAir, una edición limitada que celebra la autenticidad, la creatividad y el poder de ser una misma.
Desde su creación en 1959, Barbie ha acompañado a millones de niñas con un mensaje claro: “tú puedes ser lo que quieras ser”. Hoy, ese lema evoluciona con naturalidad hacia una idea aún más poderosa y necesaria: “lo mejor que puedes ser, es ser tú misma”. Este lanzamiento invita a las mujeres —y a las niñas que alguna vez fueron— a reconciliarse con su individualidad, a dejar atrás la comparación y a celebrar aquello que las hace únicas, incluso en los rituales cotidianos frente al espejo.
En ese mismo espíritu nace Lummia, una marca colombiana de beauty-tech que en menos de cuatro años ha logrado redefinir el cuidado personal en casa. Con presencia en Colombia, México y Ecuador, y una comunidad de más de 70.000 clientes, se ha consolidado como un referente regional al llevar tecnología de nivel profesional al día a día, transformando rutinas simples en experiencias de autocuidado conscientes y efectivas.
La alianza encuentra su punto de equilibrio en Barbie x LummiAir, una edición especial del estilizador 6 en 1 que promete resultados de salón en minutos y sin maltratar el cabello. Seis cabezales intercambiables, control inteligente de aire y temperatura, y un diseño rosa vibrante inspirado en el universo icónico de Barbie convierten esta herramienta en un objeto tan funcional como deseable. Alisa, ondula, da volumen, moldea y seca con precisión, mientras su tecnología iónica reduce el frizz y potencia el brillo natural, incluso en cabellos sensibles o tinturados.
Disponible en unidades limitadas y solo por esta temporada, se presenta como una pieza de colección cargada de nostalgia, estilo y confianza.