Nueva York: cuatro días que saben a 15

Pero esta historia empieza aún más atrás, exactamente en la business class United Airlines, donde descubrí algo que marcaría el tono de todo el viaje: sí, una cosa es viajar… pero viajar en cabina ejecutiva es otra vida. Y quiero decirlo sin pretensiones, sino desde la sorpresa genuina de quien no sabía que un vuelo podía sentirse así: el servicio impecable, la comida deliciosa servida como si el cielo fuera un restaurante, la posibilidad de trabajar o simplemente soñar sin perder la conexión, porque incluso a miles de pies de altura, el internet te acompaña.