-Tendencias de cuidado capilar y belleza que marcarán el 2026

Entre las tendencias más importantes para el 2026 está el papel de TikTok como nuevo salón de autodescubrimiento. En la red social que domina a la generación Z y a la Alpha, miles de videos enseñan a “autodiagnosticarse”: saber si se tiene un rostro de alto o bajo contraste, qué tipo de ceja armoniza con la expresión o qué corte de cabello equilibra la forma del rostro. La belleza, antes vinculada al gusto o la moda, se convierte así en un laboratorio algorítmico que define proporciones, tonos y energías personales. El resultado es una generación que no solo consume productos, sino conocimiento sobre sí misma.