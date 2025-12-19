El Color del Año es una pausa

Esa filosofía se traslada ahora al diseño tecnológico con la llegada de un nuevo dispositivo en esta tonalidad, fruto de la colaboración sostenida entre Motorola y Pantone. Para 2026, la alianza se expande con la incorporación de Swarovski, llevando el concepto aún más lejos al fusionar color, artesanía y lujo. El resultado es una pieza que apuesta por la confianza tranquila y la expresión refinada, donde los cristales aportan un acento etéreo que estimula la creatividad y favorece la concentración.