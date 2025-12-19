Estilo de Vida
El Color del Año es una pausa
Cloud Dancer, el blanco etéreo elegido por Pantone para 2026.
En 2026, el Color del Año no grita: respira. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer se presenta como un blanco elevado que encarna serenidad, claridad y nuevos comienzos en un momento histórico marcado por la saturación visual y mental.
Inspirado en la energía pacífica y la belleza de lo que empieza, Cloud Dancer se percibe como un soplo de aire fresco. Su naturaleza etérea y onírica lo convierte en un símbolo de influencia tranquilizadora, capaz de suavizar los entornos y devolver equilibrio a lo cotidiano. Es un color que reemplaza el espectáculo por la calma y propone una estética donde la sencillez se transforma en sofisticación de acuerdo con Pantone.
Esa filosofía se traslada ahora al diseño tecnológico con la llegada de un nuevo dispositivo en esta tonalidad, fruto de la colaboración sostenida entre Motorola y Pantone. Para 2026, la alianza se expande con la incorporación de Swarovski, llevando el concepto aún más lejos al fusionar color, artesanía y lujo. El resultado es una pieza que apuesta por la confianza tranquila y la expresión refinada, donde los cristales aportan un acento etéreo que estimula la creatividad y favorece la concentración.
Este dispositivo de edición especial se integra a The Brilliant Collection, una línea que celebra la meticulosidad, el detalle y el lujo atemporal. Más que un objeto tecnológico, se concibe como una extensión del estilo de vida moderno: la tecnología también puede ser amable, contemplativa y profundamente estética. Un diseño pensado para devolver la calma a nuestros bolsillos, a nuestras manos y, sobre todo, a nuestras vidas digitales.
Como lo expresa Pantone, Cloud Dancer es una declaración consciente de simplificación en una época dominada por la cacofonía. Un blanco discreto que promete claridad, que reduce las distracciones externas y crea espacio para escuchar la voz interior.