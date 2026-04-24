Moda
Anne Hathaway llega a Londres con un diseño de Louis Vuitton a la medida
La actriz lució un vestido personalizado en satén para la premiere de la secuela de “The Devil Wears Prada” en la capital inglesa.
El regreso de Anne Hathaway (como Andy Sachs), en una de las historias que marcaron un antes y un después en la narrativa audiovisual de la moda, debía llegar acompañado de una puesta en escena a la altura de su legado.
En una industria que se alimenta de la nostalgia, pero que exige una evolución constante, la confirmación de la secuela de El Diablo Viste de Prada, uno de los títulos más influyentes del cine contemporáneo, ha movilizado hasta los círculos más internos de la industria.
Este nuevo capítulo no solo promete explorar la transformación de las redacciones de lujo en la era digital, sino que consolida a sus figuras principales como las verdaderas embajadoras del estilo global.
En la reciente recepción de gala A Night With Runway en Londres, el centro de todas las miradas fue la estructura de diseños pensados para merecer pertenecer al contexto en el que fueron presentados. La elección del vestuario para estos eventos ha sido una declaración de diversas intenciones: una mezcla entre la sobriedad clásica y la vanguardia textil que define la estética de la mujer moderna en el 2026.
Louis Vuitton y la ingeniería del satén en Londres para ‘TDWP2′
Para esta aparición, Anne Hathaway lució una pieza de alta costura a la medida firmada por Louis Vuitton. El diseño fue un vestido tipo columna en satén de seda gris y negro, el cual destacó por un sofisticado juego de rayas horizontales y verticales que creaban un efecto visual dinámico y estilizado.
El conjunto se completó con un bustier rígido de corte impecable y una sobrefalda voluminosa que aportaba el drama necesario para una noche dedicada al legado de las pasarelas.
Este vínculo entre la firma francesa y la actriz no es nuevo, es constante, pero cada vez alcanza un nivel de madurez creativa notable. Tras haberla acompañado en momentos clave de su trayectoria profesional, como en sus últimas apariciones donde la firma ha resaltado su silueta con cortes estructurados, la maison ha logrado descifrar el nuevo código estético de la intérprete, quien ahora apuesta por siluetas más experimentales y potentes.
Un 2026 marcado por la presencia de Anne Hathaway en más de un filme
La agenda de Anne Hathaway para este año está intrínsecamente ligada a la variedad. Además de retomar el papel que la vinculó para siempre con el universo de la moda, la actriz se encuentra en medio de una racha creativa que incluye proyectos muy esperados.
Entre ellos está “Mother’s Instinct” y su participación en la nueva cinta de David Lowery, “Mother Mary”. Pero su participación en la secuela de una historia de poder y moda como ‘The Devil Wears Prada 2’ no solo es un regalo para los fanáticos, sino una oportunidad para ver cómo su personaje ha evolucionado al ritmo de una industria que ya no es la misma que dejó dos décadas atrás.