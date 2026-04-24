Anne Hathaway llega a Londres con un diseño de Louis Vuitton a la medida

En la reciente recepción de gala A Night With Runway en Londres, el centro de todas las miradas fue la estructura de diseños pensados para merecer pertenecer al contexto en el que fueron presentados. La elección del vestuario para estos eventos ha sido una declaración de diversas intenciones: una mezcla entre la sobriedad clásica y la vanguardia textil que define la estética de la mujer moderna en el 2026.