Moda
Tommy Hilfiger transformó Bogotá en un jardín de elegancia relajada
La marca inauguró la temporada Spring 2026 con una sofisticada Garden Party.
La celebración tuvo lugar en el emblemático Jockey Club de Bogotá, donde Tommy Hilfiger dio la bienvenida a la primavera de 2026 con una puesta en escena que equilibró sofisticación y naturalidad. Desde su llegada, los invitados se sumergieron en un entorno diseñado para el encuentro y la conversación, en el que cada detalle, desde la ambientación hasta la curaduría musical, construyó una atmósfera de encanto relajado.
La experiencia comenzó en los jardines, donde cócteles y juegos al aire libre marcaron el tono de la velada mientras el atardecer bogotano acompañaba la transición hacia la noche. Más tarde, los asistentes fueron guiados hacia el comedor principal, donde el ritmo se desaceleró para dar paso a un momento íntimo: una presentación acústica del artista colombiano Manuel Medrano, ganador del Latin Grammy.
Con la noche ya avanzada, la celebración se trasladó a la azotea, donde la energía cambió de registro. El colectivo MNKY BSNSS tomó el control de la música con un set que invitó a los asistentes a la pista, prolongando el espíritu festivo hasta altas horas.
Fiel al espíritu de la marca, la velada reunió a figuras clave bajo el concepto F.A.M.E.S., que articula la influencia de la moda, el arte, la música, el entretenimiento y el deporte.
La colección Primavera 2026, inspirada en la afinidad de la marca por la estética de la Costa Oeste, propuso una interpretación contemporánea del estilo preppy: relajada, versátil y refinada.
Siluetas vaqueras renovadas, prendas exteriores de transición y básicos elevados —como polos y camisetas de rugby— dialogaron con texturas ricas y nuevos códigos visuales. Pensada para acompañar distintos momentos y escenarios, la propuesta reafirmó una elegancia sin esfuerzo que transita con naturalidad entre la ciudad y el resort.