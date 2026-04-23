-Tommy Hilfiger transformó Bogotá en un jardín de elegancia relajada

La celebración tuvo lugar en el emblemático Jockey Club de Bogotá, donde Tommy Hilfiger dio la bienvenida a la primavera de 2026 con una puesta en escena que equilibró sofisticación y naturalidad. Desde su llegada, los invitados se sumergieron en un entorno diseñado para el encuentro y la conversación, en el que cada detalle, desde la ambientación hasta la curaduría musical, construyó una atmósfera de encanto relajado.