Colombiamoda eleva su apuesta con una semana completa para la industria latinoamericana

Las grandes semanas de la moda ya no se miden únicamente por la cantidad de desfiles que presentan, sino por su capacidad para generar negocios, impulsar el conocimiento y conectar a la industria con nuevos mercados. Bajo esa premisa, Colombiamoda 2026 dará un paso decisivo en su evolución este año al ampliar su programación a siete días y consolidarse como una plataforma internacional que busca posicionar el talento latinoamericano en el escenario global.