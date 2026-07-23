Moda
Colombiamoda eleva su apuesta con una semana completa para la industria latinoamericana
En su edición número 37, ampliará la programación y reunirá a más de 600 marcas, consolidando su apuesta por la internacionalización del Sistema Moda latinoamericano.
Las grandes semanas de la moda ya no se miden únicamente por la cantidad de desfiles que presentan, sino por su capacidad para generar negocios, impulsar el conocimiento y conectar a la industria con nuevos mercados. Bajo esa premisa, Colombiamoda 2026 dará un paso decisivo en su evolución este año al ampliar su programación a siete días y consolidarse como una plataforma internacional que busca posicionar el talento latinoamericano en el escenario global.
En su edición número 37, la Semana de la Moda de Colombia se celebrará del 25 al 31 de julio y, por primera vez, adoptará el formato de las principales fashion weeks del mundo. Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, la feria reunirá diseñadores, empresarios, compradores y líderes de la industria alrededor de una idea clara: el verdadero lujo contemporáneo está en la autenticidad y en la capacidad de construir propuestas con identidad propia.
La programación reunirá más de 600 marcas, 17.000 compradores especializados —4.000 de ellos internacionales—, más de 70.000 asistentes provenientes de 50 países, además de una agenda compuesta por 143 eventos, 33 pasarelas y 45 espacios de conocimiento, cifras que reflejan el crecimiento de una plataforma que ha trascendido el formato tradicional de feria para convertirse en un punto de encuentro estratégico para el Sistema Moda latinoamericano.
“Colombiamoda ha evolucionado para convertirse en una marca internacional que conecta a Colombia y Latinoamérica con el mundo desde aquello que las hace únicas”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda. Según el directivo, la estrategia consiste en fortalecer la identidad de las marcas de la región para competir en mercados cada vez más exigentes con propuestas auténticas y diferenciadoras.
Una ciudad convertida en pasarela
Más allá de Plaza Mayor, Colombiamoda extenderá su programación a 46 escenarios distribuidos por Medellín, integrando moda, ciudad, conocimiento y negocios en una experiencia que también impulsa el turismo y la economía local. La feria espera atraer compradores de mercados consolidados como Estados Unidos, Ecuador, México, Venezuela y Costa Rica, mientras fortalece relaciones comerciales con países como Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, Puerto Rico y Chile.
Para María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, la feria representa mucho más que una vitrina para la industria. “Colombiamoda 2026 reafirma que Medellín es la capital de la moda y la creatividad en América Latina. Esta feria no solo conecta a nuestra ciudad con más de 50 países y genera oportunidades de negocio, también impulsa el talento local”.
El talento latinoamericano toma el protagonismo
Las pasarelas volverán a ser uno de los grandes atractivos de la programación. En total serán 33 desfiles que recorrerán distintos escenarios de la ciudad y que reunirán tanto marcas consolidadas como nuevos talentos del diseño latinoamericano.
El recorrido comenzará con un Opening Weekend, inaugurado por la colaboración entre Vélez y J Balvin, mientras que el desfile inaugural oficial estará a cargo de MAZ, la firma de la diseñadora Manuela Álvarez. El cierre, por su parte, estará en manos de la marca peruana Ayni, reforzando la visión regional que caracteriza esta edición.
La agenda incluirá además propuestas de Socarrás & Bata, Chevignon x Ruven Afanador, Arkitect x Jorge Duque, Morat x Gef, Agua Bendita, OFFCORSS, Bronzini x Isabel Henao, Studio F, Alado by KIA, Santísimas, Palms Capra, Cariño Santo, Maralta, entre muchas otras marcas y colaboraciones que reflejan la diversidad del diseño colombiano y latinoamericano.
Uno de los pilares de Colombiamoda 2026 será su programación académica. El Set de Conocimiento Inexmoda Pascual Bravo ofrecerá 45 espacios entre conferencias y Green Talks, con la participación de 126 expertos nacionales e internacionales que abordarán temas como consumo, lujo, sostenibilidad, innovación, internacionalización y tendencias globales.
Entre los invitados destacan nombres como Nathalie Constanty, consultora de Le Bon Marché (LVMH Group); Djurdja Milutinovic, directora de Store Design and Development de Karl Lagerfeld; Vincent Grégoire, director de Consumer Trends & Insights de Nelly Rodi; Alan Bursztyn, fundador de MALVA, y Pilar Riaño, fundadora de Modaes, entre otros referentes internacionales.
La sostenibilidad volverá a ocupar un lugar estratégico dentro de la feria a través de la Ruta de la Sostenibilidad, que reunirá cerca de 40 empresas comprometidas con modelos de negocio responsables desde una perspectiva ambiental, social, económica y cultural. A esto se suma el Mercado de Moda Circular, patrocinado por el Sistema Coca-Cola, que contará con 22 iniciativas enfocadas en reutilización, reparación, reciclaje textil y upcycling.
La edición también fortalecerá espacios como el Foro de Tendencias, considerado el corazón de Colombiamoda, donde se presentarán las cuatro estéticas que marcarán la próxima temporada, además de una Biblioteca de Materiales con más de 25 desarrollos enfocados en innovación para la industria.
Con esta evolución hacia una semana completa de moda, negocios y conocimiento, Colombiamoda reafirma su intención de posicionar a Colombia y Latinoamérica como referentes internacionales de un nuevo lujo definido por la creatividad, la identidad y el sello de autor. Más que una feria comercial, la plataforma busca convertirse en el escenario donde la región proyecta al mundo aquello que la hace única.