-The Fashion Game Changers: el reconocimiento que consolida el impacto global de la moda latinoamericana

Desde su creación, Latin American Fashion Awards ha buscado convertirse en mucho más que un premio. Su propósito ha sido democratizar el acceso a la industria internacional mediante una plataforma gratuita y abierta a creativos de más de 27 países, impulsando la visibilidad de diseñadores, artesanos, fotógrafos, estilistas y profesionales del sector que hoy encuentran nuevas oportunidades fuera de sus fronteras. Según la organización, la iniciativa ha generado más de 4,8 billones de impresiones globales en medios, consolidándose como una de las plataformas de mayor influencia para la moda latinoamericana en el escenario internacional.