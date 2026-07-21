Moda
The Fashion Game Changers: el reconocimiento que consolida el impacto global de la moda latinoamericana
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconocerá a las fundadoras de Latin American Fashion Awards y como parte de esta alianza, Agua by Agua Bendita abrirá el calendario oficial de la pasarela.
Cada vez son más frecuentes las conversaciones sobre el auge de la moda latinoamericana en las grandes capitales del mundo. Detrás de ese creciente protagonismo no solo hay diseñadores y marcas, sino también plataformas que han trabajado para abrir espacios, conectar talentos y visibilizar una región que durante años permaneció al margen de las conversaciones globales de la industria.
Ese trabajo será reconocido en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, cofundadoras de Latin American Fashion Awards (LAFA), recibirán el Fashion Game Changers Recognition, una distinción que destaca su contribución a transformar la narrativa de la moda latinoamericana y a consolidar un nuevo lugar para América Latina dentro del sistema global de la moda.
El reconocimiento llega en un momento de expansión para la plataforma, que participará como invitada especial de la edición Primavera/Verano 2027 de la pasarela madrileña. Como parte de esta colaboración, la firma colombiana Agua by Agua Bendita será la encargada de inaugurar el calendario oficial de desfiles, un hito que reafirma el creciente protagonismo del diseño latinoamericano en uno de los escenarios más importantes de Europa.
Desde su creación, Latin American Fashion Awards ha buscado convertirse en mucho más que un premio. Su propósito ha sido democratizar el acceso a la industria internacional mediante una plataforma gratuita y abierta a creativos de más de 27 países, impulsando la visibilidad de diseñadores, artesanos, fotógrafos, estilistas y profesionales del sector que hoy encuentran nuevas oportunidades fuera de sus fronteras. Según la organización, la iniciativa ha generado más de 4,8 billones de impresiones globales en medios, consolidándose como una de las plataformas de mayor influencia para la moda latinoamericana en el escenario internacional.
“América Latina es una fuerza creativa que está transformando la industria global de la moda. Desde la creación de Latin American Fashion Awards, nuestra misión ha sido construir una plataforma de participación gratuita que abra oportunidades, derribe barreras y conecte a nuestros creativos con las más altas esferas de la industria internacional”, afirmó Constanza Cavalli Etro al conocer el reconocimiento.
Más allá de premiar colecciones o trayectorias, LAFA ha contribuido a modificar la conversación alrededor del talento latinoamericano. Su jurado reúne algunas de las voces más influyentes de la moda contemporánea: en sus ediciones recientes ha sido presidido por Donatella Versace y Haider Ackermann, además de contar con figuras como Nina García, Gabriela Hearst, Imran Amed, Steven Kolb, Anna dello Russo, Karla Martínez de Salas y Sara Sozzani Maino, entre otros referentes de la industria, los medios y los negocios.
La plataforma también ha distinguido a creadores y personalidades que hoy representan la diversidad del talento latinoamericano, entre ellos Willy Chavarría, Raúl López (LUAR), Patricio Campillo, Paloma Elsesser, Daniela Villegas, Zaya Guarani, J Balvin y la propia Agua by Agua Bendita, demostrando que la moda de la región trasciende las pasarelas para convertirse en un fenómeno cultural de alcance internacional.
La elección de Agua by Agua Bendita para abrir el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no es casual. La firma colombiana se ha consolidado como una de las marcas latinoamericanas con mayor presencia internacional gracias a una propuesta que combina artesanía, estampados inspirados en la biodiversidad y una visión contemporánea del lujo. Su participación simboliza el diálogo creativo que LAFA busca fortalecer entre América Latina y Europa.
Para Silvia Argüello, este reconocimiento también pertenece a la comunidad que ha acompañado el crecimiento de la plataforma.
“Recibir este reconocimiento de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y del Ayuntamiento de Madrid reafirma que el camino que hemos construido, junto a toda nuestra comunidad, está generando un impacto real y nos inspira a seguir construyendo puentes para las próximas generaciones”, señaló la cofundadora.
Más que un homenaje a dos mujeres, el Fashion Game Changers Recognition refleja un cambio de paradigma: la moda latinoamericana ya no busca un lugar dentro de la conversación global, sino que hoy participa activamente en su construcción. La alianza entre Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Latin American Fashion Awards confirma que el talento de la región dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los motores creativos que están redefiniendo el futuro de la industria.