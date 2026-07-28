-‘Oh My Heart’, la colección de MAZ Manuela Álvarez que convirtió la emoción en diseño

Más que hablar de sostenibilidad como un concepto, Álvarez volvió a demostrar que esta puede convertirse en una experiencia sensible. Su trabajo continúa alejándose del lujo entendido como exceso para acercarse a otro donde el verdadero valor está en conocer el origen de cada material, el tiempo detrás de cada proceso y las manos que hicieron posible cada prenda. Una filosofía que atraviesa toda su obra y que ha consolidado a MAZ como uno de los proyectos más consistentes del diseño colombiano contemporáneo.