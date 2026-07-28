Moda
‘Oh My Heart’, la colección de MAZ Manuela Álvarez que convirtió la emoción en diseño
La diseñadora abrió Colombiamoda 2026 con una colección que convirtió el duelo, la artesanía y la sostenibilidad en una experiencia sensorial. Su propuesta también hace parte de la más reciente portada de Revista FUCSIA.
Antes de que apareciera el primer look sobre la pasarela, el silencio fue reemplazado por una composición interpretada en vivo por la Sinfónica y la Filarmónica de Medellín, bajo la escritura y dirección musical de Camilo Rojas. Entre arreglos contemporáneos, acordes de pop y rock, cantos vikingos y una intensidad cambiante, la música anticipó que lo que estaba por suceder no sería únicamente un desfile, sino una experiencia.
Así comenzó Oh My Heart, la colección con la que MAZ Manuela Álvarez inauguró oficialmente Colombiamoda 2026 y confirmó, una vez más, por qué es una de las voces más relevantes del diseño latinoamericano contemporáneo. Una visión que, precisamente, protagoniza la más reciente edición impresa de Revista FUCSIA, donde la diseñadora abre las puertas de su universo creativo y de una manera profundamente humana de entender la moda.
Lejos de construir una colección alrededor de una tendencia, Álvarez volvió a partir de aquello que ha definido su trabajo durante más de una década: las emociones. En esta ocasión, el punto de partida fue un duelo personal. Una ruptura amorosa que no quiso olvidar, sino habitar, y que terminó convirtiéndose en el hilo conductor de una propuesta donde cada tejido, cada color y cada textura narraban un momento distinto del proceso de sanar.
La colección tomó su nombre de Oh My Heart, una canción de la banda estadounidense R.E.M. que acompañó a la diseñadora durante ese proceso de transformación. Más que una referencia musical, se convirtió en el detonante creativo de una puesta en escena que exploró la impermanencia, la pérdida y la posibilidad de volver a empezar.
Ese recorrido emocional también quedó plasmado en la paleta cromática. El negro apareció como una representación de las capas que cargamos durante el duelo; el rojo irrumpió como el momento en que la herida deja de resistirse y finalmente se abre; mientras que el azul marcó el instante de la calma, ese primer respiro que llega cuando el dolor deja de ocuparlo todo. Más que colores, fueron estados emocionales traducidos al lenguaje del diseño.
Pero en el universo de Manuela Álvarez las emociones nunca viajan solas. Cada una encuentra su equivalente en la materia. Sobre la pasarela desfilaron linos intervenidos artesanalmente, cueros termoformados, tejidos que evocaban cicatrices, trenzas que recorrían el cuerpo como una segunda piel y desarrollos textiles que desdibujaban la frontera entre la artesanía y la innovación contemporánea. Un trabajo que es el resultado de años de investigación junto a comunidades artesanas colombianas, con quienes la diseñadora ha construido un lenguaje propio alrededor de la sostenibilidad.
Esa visión también encontró un eco en la música. La composición creada especialmente para el desfile no buscó acompañar la colección, sino expandirla. La mezcla entre sonidos sinfónicos, influencias del pop y el rock, junto con cantos ancestrales, reprodujo la intensidad, las pausas y las contradicciones propias de cualquier proceso emocional. El resultado fue una puesta en escena donde sonido, moda y artesanía parecían avanzar al mismo ritmo, invitando al público a entrar, por unos minutos, en la mente de sus creadores.
Más que hablar de sostenibilidad como un concepto, Álvarez volvió a demostrar que esta puede convertirse en una experiencia sensible. Su trabajo continúa alejándose del lujo entendido como exceso para acercarse a otro donde el verdadero valor está en conocer el origen de cada material, el tiempo detrás de cada proceso y las manos que hicieron posible cada prenda. Una filosofía que atraviesa toda su obra y que ha consolidado a MAZ como uno de los proyectos más consistentes del diseño colombiano contemporáneo.
No es casualidad que en FUCSIA se haya elegido a Manuela Álvarez como la protagonista de nuestra nueva edición impresa. Tanto la portada como la pasarela comparten una misma idea: entender la moda como un ejercicio profundamente humano. Uno donde el diseño deja de responder a las temporadas para convertirse en una herramienta capaz de traducir aquello que todos, tarde o temprano, experimentamos: la pérdida, el cambio y la posibilidad de reconstruirse.
Con Oh My Heart, la diseñadora abrió Colombiamoda 2026 y también recordó que las colecciones más memorables no son necesariamente las que siguen las tendencias, sino las que consiguen hacernos sentir algo. Y pocas veces una pasarela había logrado convertir una emoción tan íntima en un lenguaje tan universal.