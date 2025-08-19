Moda

Así se vivió ‘La Mia Maniera’ de Francesca Sesana en fotos

Redacción Fucsia, 19/8/2025

Con esta galería, revivimos la narrativa sensorial de la pasarela realizada por A Modo Mío, Revista Fucsia y Jack Daniel’s en Colombiamoda 2025.

La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera'
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera' - Foto: INEXMODA

Cuando las imágenes hablan, la moda se vive. Cada fotografía del desfile La Mia Maniera, de A Modo Mío en colaboración con Revista Fucsia y Jack Daniel’s, capturó los intensos instantes en los que la tela se conviertió en lenguaje emocional.

El contraste entre capas translúcidas y siluetas escultóricas resuena como un reflejo de autenticidad; una danza entre la fortaleza interior y la sensibilidad desplegada en movimiento. Los estampados, inspirados en la madera, reflejos líquidos y la luz solar, claves del universo sensorial de Jack Daniel’s, cobraron vida en transparencias y matices cálidos, transmitiendo esa resonancia visual que atravesó el salón de Plaza Mayor en Colombiamoda 2025.

Los aromas dulces de la miel, además de las notas de vainilla y caramelo, fueron los sabores que inspiraron a Francesca Sesana para realizar algunas de las prendas de la colección
Los aromas dulces de la miel, además de las notas de vainilla y caramelo, fueron los sabores que inspiraron a Francesca Sesana para realizar algunas de las prendas de la colección | Foto: Inexmoda
Tejidos estructurados, verdes sobrios y reflejos naturales del cuero representan la frescura cromática del licor Jack Daniel's Apple
Tejidos estructurados, verdes sobrios y reflejos naturales del cuero representan la frescura cromática del licor Jack Daniel's Apple | Foto: Inexmoda
Tejidos fluidos en denim tinturado a mano, gracias a la creatividad y visión de la diseñadora Francesca Sesana
Tejidos fluidos en denim tinturado a mano, gracias a la creatividad y visión de la diseñadora Francesca Sesana | Foto: Inexmoda

Desde su nombre (La Mia Maniera, “a mi manera” en italiano) hasta cada textura y transparencia, la pasarela fue un manifiesto fotográfico para quienes viven como quieren hacerlo. Con este debut en Colombiamoda 2025, Francesca Sesana reafirma el poder de la moda como vehículo de identidad auténtica, emociones y comunidad. Una galería de imágenes que no solo viste, sino que dice, y resuena visualmente más allá del desfile.

La pasarela combinó la esencia rebelde de Jack Daniel's con el romanticismo y elegancia de A Modo Mío
La pasarela combinó la esencia rebelde de Jack Daniel's con el romanticismo y elegancia de A Modo Mío | Foto: Inexmoda
La colección ‘La Mia Maniera’ incorpora piezas cuya confección refleja el espíritu ardiente del Tennessee Fire de Jack Daniel's
La colección ‘La Mia Maniera’ incorpora piezas cuya confección refleja el espíritu ardiente del Tennessee Fire de Jack Daniel's | Foto: Inexmoda
La Mia Maniera en Colombiamoda 2025: una pasarela donde tejidos etéreos, estructuras audaces y una narrativa sensorial penetraron Medellín
La Mia Maniera en Colombiamoda 2025: una pasarela donde tejidos etéreos, estructuras audaces y una narrativa sensorial penetraron Medellín | Foto: Inexmoda

Al ver las imágenes, emergen los 31 looks como capítulos de una narrativa emotiva: gabardinas de encaje con taches metálicos, trajes en denim tie-dye sobre piezas superpuestas, vestidos asimétricos y conjuntos masculinos redefinidos con retazos tridimensionales o dril ligero. Cada prenda es un testimonio visual de resiliencia y expansión creativa, donde la colección se mueve entre el estilo moto-boho y un romanticismo estructurado que no teme desafiar convenciones.

La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera'
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera' | Foto: INEXMODA
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera'
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera' | Foto: INEXMODA
‘La Mia Maniera’ , una colaboración entre A modo mío, Fucsia y Jack Daniel's
‘La Mia Maniera’ , una colaboración entre A modo mío, Fucsia y Jack Daniel's | Foto: Juan Diego Cano
Francesca Sesana presentó ‘La Mia Maniera’
Francesca Sesana presentó ‘La Mia Maniera’ en Colombiamoda 2025 | Foto: Juan Diego Cano
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera'
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera' | Foto: INEXMODA
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera'
La diseñadora Francesca Sesana debutó en Colombiamoda 2025 con su colección 'La mia maniera' | Foto: INEXMODA

-BlowUp regresa a casa con “Homecoming”: el streetwear colombiano mira al oeste
-El retail como trampolín: así se impulsa el crecimiento de las marcas emergentes de moda en Colombia
ModaColombiamodaPasarelasPasarelas de moda
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas