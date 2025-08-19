Moda
Así se vivió ‘La Mia Maniera’ de Francesca Sesana en fotos
Con esta galería, revivimos la narrativa sensorial de la pasarela realizada por A Modo Mío, Revista Fucsia y Jack Daniel’s en Colombiamoda 2025.
Cuando las imágenes hablan, la moda se vive. Cada fotografía del desfile La Mia Maniera, de A Modo Mío en colaboración con Revista Fucsia y Jack Daniel’s, capturó los intensos instantes en los que la tela se conviertió en lenguaje emocional.
El contraste entre capas translúcidas y siluetas escultóricas resuena como un reflejo de autenticidad; una danza entre la fortaleza interior y la sensibilidad desplegada en movimiento. Los estampados, inspirados en la madera, reflejos líquidos y la luz solar, claves del universo sensorial de Jack Daniel’s, cobraron vida en transparencias y matices cálidos, transmitiendo esa resonancia visual que atravesó el salón de Plaza Mayor en Colombiamoda 2025.
Desde su nombre (La Mia Maniera, “a mi manera” en italiano) hasta cada textura y transparencia, la pasarela fue un manifiesto fotográfico para quienes viven como quieren hacerlo. Con este debut en Colombiamoda 2025, Francesca Sesana reafirma el poder de la moda como vehículo de identidad auténtica, emociones y comunidad. Una galería de imágenes que no solo viste, sino que dice, y resuena visualmente más allá del desfile.
Al ver las imágenes, emergen los 31 looks como capítulos de una narrativa emotiva: gabardinas de encaje con taches metálicos, trajes en denim tie-dye sobre piezas superpuestas, vestidos asimétricos y conjuntos masculinos redefinidos con retazos tridimensionales o dril ligero. Cada prenda es un testimonio visual de resiliencia y expansión creativa, donde la colección se mueve entre el estilo moto-boho y un romanticismo estructurado que no teme desafiar convenciones.