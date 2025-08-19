Así se vivió ‘La Mia Maniera’ de Francesca Sesana en fotos

Desde su nombre (La Mia Maniera, “a mi manera” en italiano) hasta cada textura y transparencia, la pasarela fue un manifiesto fotográfico para quienes viven como quieren hacerlo. Con este debut en Colombiamoda 2025, Francesca Sesana reafirma el poder de la moda como vehículo de identidad auténtica, emociones y comunidad. Una galería de imágenes que no solo viste, sino que dice, y resuena visualmente más allá del desfile.