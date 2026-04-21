Moda
Colombiamoda Miami 2026: marcas colombianas aterrizan en Wynwood para acelerar su expansión en EE. UU.
En su tercera edición, la plataforma liderada por Inexmoda busca superar las ventas del año anterior y consolidar el diseño nacional en el marco del Swim Week Miami.
La moda colombiana ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad competitiva y vibrante en las pasarelas internacionales. Este mayo de 2026, el foco de la industria se traslada a Wynwood, el epicentro creativo de Miami, donde se llevará a cabo la tercera edición de Colombiamoda Miami.
En el marco del prestigioso Swim Week Miami, Inexmoda reafirma que el talento local tiene un lenguaje global. Con la participación de 35 marcas —una cifra récord que supera las ediciones anteriores— el evento no solo busca cifras de ventas, sino consolidar un discurso estético basado en la autenticidad y la identidad cultural como las nuevas formas del lujo.
El Pacífico como protagonista: la visión de Renata Lozano
La apertura de esta edición tendrá un acento caleño inconfundible. La diseñadora Renata Lozano, en alianza con la Cámara de Comercio de Cali, será la encargada del desfile inaugural. Su colección Fall 2026 es una oda a la introspección y al bienestar personal, con piezas versátiles y atemporales que mezclan textiles y contrastes de texturas con un marcado trabajo artesanal.
Esta participación no es casualidad: el Valle del Cauca se ha consolidado como un referente exportador que genera más de 105.000 empleos al año. La pasarela de Lozano es el reflejo de una industria que combina la herencia del Pacífico con una sofisticación íntima que resuena en las vitrinas de las grandes avenidas de Estados Unidos.
Colombian Selection: una curaduría de exportación
La plataforma presentará el Pop Up ‘Colombian Selection’, una vitrina cuidadosamente curada que abarca categorías esenciales para el estilo de vida contemporáneo: resortwear, swimwear, bags & accessories y urbanwear.
Nombres como Pájara Pinta, Bohór, Casabela, Musee The Brand, Patricia Mejía y Lina Lemus, entre otros, llevarán la representación de distintas regiones del país. Estas marcas no solo llevan productos; llevan historias de sostenibilidad, diseño consciente y una materialidad sensible que seduce al consumidor norteamericano, el cual registra el gasto per cápita en moda más alto del mundo.
Estados Unidos es el principal comprador de moda colombiana, y las cifras de 2025 así lo demuestran: ventas directas por USD 140.000 y un impacto en más de 1.200 asistentes en solo tres días. Sin embargo, para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, el objetivo es duplicar esa participación.
“Estamos construyendo un puente entre el talento creativo y los mercados globales, donde la identidad y el diseño de autor se convierten en ventajas competitivas”, afirma Díez.
Más que una feria comercial, Colombiamoda Miami se proyecta como Casa Colombiamoda, un espacio omnicanal donde el bienestar y el lifestyle se encuentran con los negocios. Durante tres días, el evento integrará pasarelas, showrooms y espacios de networking diseñados para que las marcas locales entiendan las dinámicas de consumo global y activen oportunidades reales en el mercado más relevante para la moda actual.