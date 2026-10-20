Moda
Bogotá Fashion Week 2027 revela las marcas seleccionadas para su décima edición
Tras evaluar más de 600 postulaciones, la plataforma reunirá propuestas de seis categorías del diseño nacional seleccionadas por un comité de expertos de la industria.
Bogotá Fashion Week ya tiene a los protagonistas de su próxima edición. La plataforma, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, seleccionó 145 marcas y diseñadores que presentarán sus propuestas del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones. La cita marcará diez ediciones de un evento que busca conectar el diseño colombiano con compradores nacionales e internacionales.
La selección partió de 695 postulaciones y estuvo a cargo de un comité de ocho profesionales con experiencia en diseño, fotografía, periodismo de moda, curaduría, consultoría y desarrollo de negocios. Durante una semana de trabajo presencial, el grupo evaluó las propuestas bajo una mirada editorial que examinó la identidad de cada marca, su potencial comercial y sus posibilidades de proyección internacional.
Estas son las marcas seleccionadas para Bogotá Fashion Week 2027
La lista reúne propuestas de seis categorías: accesorios y artículos de cuero, joyería, ready to wear, resortwear, streetwear y swimwear. Entre los nombres seleccionados figuran marcas consolidadas del diseño colombiano, junto con firmas que buscan ampliar su presencia en el mercado nacional e internacional.
En accesorios y artículos de cuero aparecen Ana Laverde Leather, Mercedes Salazar, Alta Shoes, Amarante, Juliana Hurtado y SER, entre otras. La categoría de joyería incluye a Álvaro Ávila Joyas, Aysha Bilgrami Jewelry, Daniela Salcedo, Paula Mendoza, Senda Nelly Rojas y Sara & Flora.
El grupo de ready to wear, que concentra una amplia variedad de propuestas de vestuario, reúne nombres como Andrés Otálora, Andrés Pajón, Beatriz Camacho, Isabel Henao, Jorge Duque, Laura Aparicio, María Elena Villamil, Pepa Pombo, Renata Lozano, Socarrás y Zierra Leona.
En resortwear fueron seleccionadas firmas como Baobab, Maygel Coronel, Waimari, Agua Bendita y Bless Handmade. La categoría de streetwear incluye a Camilo Álvarez, Del Castillo, Do Over Lab, Materiacruda y Not a Uniform, mientras que swimwear reúne a Agua Bendita, Maaji, Malai, Ondademar, Suki Cohen y Touché, entre otras marcas.
La selección estuvo a cargo de Adriana Arboleda, Ana Beliza Mercado, Andrés Felipe Gómez, Andrés Oyuela, Carlos Laverde, Johanna Isaac, José Forteza y Luis Sánchez, profesionales con trayectorias que abarcan la construcción de marca, la consultoría, la fotografía, el periodismo y la internacionalización de negocios de moda.
El negocio detrás del diseño colombiano
La décima edición de Bogotá Fashion Week también pone sobre la mesa una conversación importante para las marcas que buscan crecer: el diseño necesita una estructura empresarial capaz de sostener sus ambiciones. La selección no se limita a evaluar propuestas estéticas; también considera la solidez de los negocios y su preparación para llegar a nuevos mercados.
Rebeca Herrera Feldsberg, jefe de Bogotá Fashion Week, destacó el papel del comité asesor en este proceso y señaló que la plataforma busca que las marcas seleccionadas lleguen con bases sólidas para proyectarse internacionalmente. Para ella, el objetivo consiste en respaldar negocios con visión de futuro, además de reconocer su propuesta creativa.
La perspectiva internacional también hizo parte de las deliberaciones. José Forteza y Luis Sánchez, con experiencia en publicaciones de moda de Condé Nast, destacaron el lugar que Colombia ocupa actualmente en la industria regional, la calidad de su diseño, su oferta de proveedores y su movimiento empresarial.
Para las marcas emergentes, sin embargo, entrar en una plataforma como esta representa apenas una etapa del camino. Johanna Isaac, consultora de negocios con más de tres décadas de experiencia en construcción de marca, recomienda concentrarse en una estrategia propia y evitar que la comparación con otros negocios desvíe el rumbo de cada proyecto.
Andrés Felipe Gómez, consultor en comercio internacional, pone el acento en la preparación comercial. Para competir en mercados extranjeros, explica, las marcas necesitan tener claros sus precios, márgenes, compradores potenciales y condiciones de venta, además de contar con herramientas como un catálogo comercial y una operación de comercio electrónico adecuada.
Con diez ediciones, Bogotá Fashion Week continúa trabajando para acercar el diseño colombiano a compradores nacionales e internacionales y fortalecer los modelos de negocio de las marcas participantes. La próxima cita será del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ágora Bogotá, donde las 145 firmas seleccionadas tendrán un nuevo espacio para mostrar sus propuestas y buscar oportunidades de crecimiento. La información detallada sobre las marcas y la programación estará disponible en el sitio web oficial de Bogotá Fashion Week.