Bogotá Fashion Week 2027 revela las marcas seleccionadas para su décima edición

Con diez ediciones, Bogotá Fashion Week continúa trabajando para acercar el diseño colombiano a compradores nacionales e internacionales y fortalecer los modelos de negocio de las marcas participantes. La próxima cita será del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ágora Bogotá, donde las 145 firmas seleccionadas tendrán un nuevo espacio para mostrar sus propuestas y buscar oportunidades de crecimiento. La información detallada sobre las marcas y la programación estará disponible en el sitio web oficial de Bogotá Fashion Week.