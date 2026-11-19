Esta edición tendrá además un componente que amplía la conversación más allá de las tendencias y las compras de fin de año. 27 diseñadores colombianos participarán en una Colección Solidaria, cuyas prendas intervenidas y piezas únicas estarán a la venta con el único propósito de recaudar fondos para apoyar la recuperación de comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca, el Chocó y el Eje Cafetero. Así, la moda colombiana encuentra en este encuentro una oportunidad para mostrar su diversidad y poner su capacidad creativa al servicio de una causa colectiva.