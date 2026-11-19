Moda
Vitrinas, talleres y pasarelas, Bogotá celebrará la moda colombiana
Bogotá Fashion Weekend reunirá a diseñadores y comercios de la capital en una edición que combina compras, experiencias y una iniciativa solidaria.
La moda, como las ciudades, también puede descubrirse a pie. Una tienda independiente en Quinta Camacho, un showroom en El Retiro, una marca emergente en San Felipe o una firma de diseño de autor en Usaquén pueden formar parte de un mismo recorrido y esa es justamente la propuesta de Bogotá Fashion Weekend, que regresa del 20 al 22 de noviembre con su tercera edición y una agenda que busca acercar las propuestas de la industria colombiana a quienes quieren conocerlas y de paso apoyar su crecimiento.
Organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el encuentro reunirá a 715 marcas y activará 12 zonas comerciales, el doble de las que participaron en 2025. Durante tres días, más de 150 puntos ofrecerán promociones especiales, talleres y actividades, dentro de una programación de 250 eventos abiertos al público y sin costo. La iniciativa también incorpora a San Victorino a su mapa de experiencias, junto a sectores como El Nogal, La Cabrera, Chapinero, La Candelaria, el Parque de la 93 y Usaquén.
Esta edición tendrá además un componente que amplía la conversación más allá de las tendencias y las compras de fin de año. 27 diseñadores colombianos participarán en una Colección Solidaria, cuyas prendas intervenidas y piezas únicas estarán a la venta con el único propósito de recaudar fondos para apoyar la recuperación de comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca, el Chocó y el Eje Cafetero. Así, la moda colombiana encuentra en este encuentro una oportunidad para mostrar su diversidad y poner su capacidad creativa al servicio de una causa colectiva.
Una ciudad, distintas rutas para descubrir la moda
La programación propone seis rutas que conectan los principales distritos comerciales y creativos de Bogotá. El recorrido incluye El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino, además de dos puntos especiales en Mavecure y Emprendemoda ATC. Para facilitar los desplazamientos, habrá transporte gratuito entre los espacios participantes.
El circuito reúne propuestas de diseñadores consolidados, marcas independientes, emprendimientos y comercios especializados. Entre los nombres que hacen parte de esta edición están Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Pepa Pombo, Isabel Henao, Kika Vargas, Ricardo Pava, Andrés Otálora, Beatriz Camacho y Jorge Duque. También participan firmas de accesorios, joyería, calzado, marroquinería y moda emergente, lo que permite recorrer distintas expresiones del diseño nacional en un mismo fin de semana.
Villa Adelaida será el punto de encuentro principal. Allí se desarrollarán los Diálogos de Industria y Conversaciones, la Librería Weekend y el Mercado de Diseño, que reunirá a 38 marcas y diseñadores de distintas regiones del país. Será también el escenario del desfile inaugural de la Colección Solidaria, una iniciativa en la que participan nombres como Silvia Tcherassi, Ricardo Pava, Isabel Henao, Juan Pablo Socarrás, Pepa Pombo y Hernán Zajar.
Las piezas de esta colección parten de prendas existentes que los diseñadores intervinieron y resignificaron para darles una nueva vida, y los fondos de sus ventas se destinarán a respaldar los procesos de reconstrucción en las regiones afectadas por el terremoto. Rebeca Herrera Feldsberg, cabeza de Bogotá Fashion Week, explicó que la intención es que el circuito comercial también contribuya a la recuperación de las comunidades y que cada compra tenga un propósito adicional.
Además de las actividades en Villa Adelaida, los visitantes podrán acercarse a tiendas, concept stores, showrooms y espacios pop-up, que mantendrán horarios extendidos y ofrecerán promociones especiales. La programación será el viernes 20 de noviembre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en las zonas comerciales y de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. en el venue principal. El sábado 21, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en todos los espacios, y el domingo 22, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.
Con esta edición, Bogotá Fashion Weekend busca fortalecer la conexión entre los consumidores y las marcas que hacen parte de la industria nacional. La iniciativa impactará directamente a 209 empresarios mediante acciones de promoción y la difusión de la Guía Weekend, una herramienta para ubicar las propuestas participantes y organizar los recorridos.
Durante tres días, la ciudad tendrá una agenda para observar de cerca lo que están creando sus diseñadores, descubrir nuevas marcas y apoyar a los negocios que forman parte de su mapa comercial. Una oportunidad para que las compras de fin de año también tengan acento colombiano y, en esta ocasión, contribuyan a una causa que necesita del esfuerzo colectivo.