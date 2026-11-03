H&M Holiday 2026: el regreso del glamour nocturno con una mirada contemporánea

La noche tiene sus propios códigos de vestuario. A veces aparecen en un vestido que se mueve al caminar, en el brillo discreto de un accesorio o en una textura que cambia de carácter cuando recibe la luz. Para su colección Holiday 2026, H&M toma esa idea como punto de partida y viaja hasta el París de los años veinte, cuando el glamour de la Jazz Age, las siluetas relajadas y la ornamentación Art Déco definían una nueva manera de entender la elegancia.