Moda
H&M Holiday 2026: el regreso del glamour nocturno con una mirada contemporánea
Drapeados, transparencias, terciopelo y destellos Art Déco protagonizan una colección que recupera el espíritu de la París de los años veinte y lo lleva al vestuario de las celebraciones actuales.
La noche tiene sus propios códigos de vestuario. A veces aparecen en un vestido que se mueve al caminar, en el brillo discreto de un accesorio o en una textura que cambia de carácter cuando recibe la luz. Para su colección Holiday 2026, H&M toma esa idea como punto de partida y viaja hasta el París de los años veinte, cuando el glamour de la Jazz Age, las siluetas relajadas y la ornamentación Art Déco definían una nueva manera de entender la elegancia.
La colección propone una temporada de romance y reinvención en la que conviven la delicadeza de los tejidos translúcidos, la riqueza del terciopelo y el brocado, y una sastrería que aporta estructura. El resultado tiene algo de nostalgia cinematográfica, pero evita quedarse en la recreación literal de otra época. Las referencias vintage aparecen reinterpretadas en prendas pensadas para un guardarropa contemporáneo, con una estética nocturna que encuentra su equilibrio entre lo femenino y lo contundente.
La Jazz Age vuelve al armario: flecos, transparencias y siluetas fluidas
La inspiración de los años veinte se reconoce especialmente en la forma de trabajar los volúmenes y los detalles. Aquella década transformó la silueta femenina con vestidos de líneas más sueltas, largos que dejaban mayor libertad de movimiento y una ornamentación que encontraba en los flecos, las cuentas y los bordados una de sus expresiones más características. H&M recupera parte de ese imaginario, aunque lo lleva hacia proporciones más relajadas y combinaciones que funcionan fuera de una fiesta temática.
Los vestidos lenceros o slip dresses son una de las piezas centrales de esta propuesta. Confeccionados en tejidos metálicos o encaje, recuperan la sensualidad de las prendas inspiradas en la ropa interior, mientras los drapeados y las capas transparentes aportan movimiento. A su lado aparecen tops de noche con flecos, pantalones fluidos y conjuntos coordinados que permiten jugar con diferentes niveles de formalidad.
La colección también demuestra que el romanticismo puede tener carácter. Los bordados florales hechos a mano, las aplicaciones ornamentales y los flecos conviven con materiales de mayor peso visual, como el terciopelo, el satén y el brocado. Esa tensión entre lo delicado y lo opulento evita que los looks se sientan demasiado dulces y les da una presencia más sofisticada.
El lenguaje Art Déco aparece en los detalles que capturan la luz. Sus referencias geométricas y ornamentales se traducen en acabados, accesorios y elementos decorativos que recuerdan la exuberancia de los interiores parisinos de entreguerras. Bolsos con borlas y aretes colgantes de gran tamaño completan los estilismos, con accesorios que adquieren un papel protagónico sin necesidad de competir con cada prenda.
La paleta acompaña esa atmósfera. El negro funciona como punto de partida y se mezcla con tonos bronce y dorados, antes de dar paso al marfil y al crema. Son colores que permiten construir looks monocromáticos o jugar con contrastes de textura: un vestido negro con transparencias, un top metálico con pantalones fluidos o una pieza de terciopelo acompañada por accesorios luminosos.
Uno de los aspectos más interesantes de Holiday 2026 está en la manera en que H&M equilibra las prendas de inspiración romántica con elementos de sastrería. La colección no depende exclusivamente de vestidos de noche. También propone combinaciones en las que una silueta suave encuentra contrapunto en cortes más definidos, una mezcla que permite llevar algunas de sus piezas a distintos escenarios de celebración.
Esta búsqueda tiene continuidad en otras propuestas recientes de la marca. En H&M Studio Otoño/Invierno 2026, presentada durante la Semana de la Moda de Londres, la firma exploró una tensión similar entre estructuras masculinas, hombros marcados y cinturas definidas, frente a encajes, transparencias y detalles delicados. Aunque cada colección tiene su propio lenguaje, ambas coinciden en una idea que resulta especialmente relevante para el vestuario actual: la feminidad admite contrastes y no necesita limitarse a una sola silueta.
En la propuesta masculina de Holiday 2026, esa conversación se expresa desde otro lugar. La sastrería contemporánea se encuentra con referencias outdoor en abrigos de lana con cinturón, chaquetas de cuero y shearling. Los trajes cruzados, el denim con acabado flocked y las prendas de punto elevadas completan un guardarropa que combina materiales de apariencia sofisticada con piezas de vocación más funcional. Los tonos neutros de invierno dominan la selección, interrumpidos ocasionalmente por acentos de color.
La línea infantil, por su parte, recupera una estética de herencia clásica. El tartán, los tejidos de punto trenzado y la sastrería preppy se mezclan con faldas de tul, vestidos de terciopelo y suéteres Fair Isle. El borgoña profundo aporta calidez a una propuesta que evoca las celebraciones familiares y la nostalgia de una Navidad tradicional.
Vestirse para celebrar, sin guardar el look después de diciembre
Las colecciones de temporada suelen concentrar su atención en las prendas para ocasiones especiales, pero la versatilidad se ha vuelto una parte importante de la conversación sobre cómo vestimos. Un top de flecos puede acompañar unos pantalones de sastrería; un vestido lencero puede llevarse con una chaqueta estructurada; un abrigo de lana puede funcionar tanto en una celebración nocturna como en un plan cotidiano.
Esa posibilidad de combinar y reutilizar las piezas está presente en el planteamiento de H&M Holiday 2026. El glamour aparece en los acabados y las texturas, mientras las siluetas relajadas y los conjuntos coordinados permiten que las prendas encuentren otros momentos de uso.
La diseñadora Eliana Masgalos Duarte, directora de diseño de Womenswear de H&M, resume la intención de la temporada como un romanticismo con carácter, construido a partir del contraste entre capas translúcidas y sastrería estructurada, bordados delicados y tejidos ricos. Una descripción que explica bien el espíritu de la colección: recuperar la emoción de vestirse para una ocasión especial sin renunciar a una mirada actual.
Con la París de los años veinte como referencia y una interpretación que combina nostalgia, sensualidad y estructura, H&M Holiday 2026, disponible a partir del 5 de noviembre, propone una alternativa al vestuario festivo más predecible. El brillo está presente, pero comparte protagonismo con el movimiento, la textura y la silueta. Porque una buena prenda de celebración también merece una segunda salida.