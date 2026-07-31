Colombiamoda 2026 terminó con una apuesta clara por la identidad, la innovación y los negocios globales

La Ruta de la Sostenibilidad Inexmoda reunió a 38 empresas con iniciativas enfocadas en economía circular, innovación e impacto social, mientras que el Mercado de Moda Circular, desarrollado junto a Coca-Cola, congregó a más de 25 marcas que demostraron cómo extender el ciclo de vida de los productos y desarrollar nuevos materiales pueden convertirse en una oportunidad de negocio para el Sistema Moda. La agenda también incluyó 23 conferencias y Green Talks dedicadas a temas como trazabilidad, innovación y retos ambientales de la industria, además de una Biblioteca de Materiales con más de 25 desarrollos en fibras y textiles.