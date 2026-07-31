Moda
Colombiamoda 2026 terminó con una apuesta clara por la identidad, la innovación y los negocios globales
Tras seis días de pasarelas y conocimiento, Colombiamoda cerró una edición que reafirmó el papel del país como un referente creativo para la industria global.
La edición 37 de Colombiamoda nos mostró el rumbo de la industria y dejó claro que el futuro del Sistema Moda colombiano no depende únicamente de la capacidad de producir, sino de construir identidad, generar valor y contar historias capaces de conectar con consumidores cada vez más exigentes. Durante una semana, Medellín volvió a convertirse en el epicentro de una conversación donde el diseño, la creatividad, los negocios y la innovación compartieron el mismo escenario.
Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, la feria reunió 630 marcas, 65.000 asistentes provenientes de 53 países, 9.000 compradores especializados —1.600 internacionales— y generó 2.500 empleos directos e indirectos, cifras que evidencian el alcance de una plataforma que hoy trasciende las pasarelas para convertirse en un motor de desarrollo para la industria.
Pero más allá de los números, Colombiamoda 2026 volvió a plantear una pregunta que atravesó toda su programación: ¿cómo puede una marca diferenciarse en un mercado global? La respuesta estuvo presente en cada desfile, conferencia y encuentro empresarial: a través de la autenticidad, el diseño y la capacidad de transformar la identidad en una ventaja competitiva.
Una semana donde la creatividad fue el principal diferencial
Las 35 pasarelas que hicieron parte de la programación reunieron desde diseñadores consolidados hasta nuevos talentos, reflejando la diversidad creativa del Sistema Moda colombiano. El diseño de autor convivió con propuestas comerciales de alcance internacional, mientras las colaboraciones entre marcas y creadores evidenciaron nuevas formas de fortalecer el ecosistema de la moda nacional.
En esta edición, la artesanía, la innovación y la construcción de narrativas ocuparon un lugar central. Más que presentar colecciones, las marcas apostaron por mostrar el valor de los oficios, la sostenibilidad, la experimentación con materiales y la identidad cultural como elementos capaces de dialogar con mercados internacionales.
Uno de los grandes aciertos de Colombiamoda 2026 fue extender la experiencia más allá del recinto ferial. A través del Circuito de Ciudad, Medellín se convirtió en un escenario donde la moda dialogó con el arte, la gastronomía, el deporte, la cultura y el entretenimiento.
Durante siete días se realizaron 140 eventos distribuidos en distintos espacios de la ciudad, acercando la programación tanto a profesionales del sector como al público general y consolidando a Medellín como un destino internacional para las industrias creativas.
Ese movimiento también tuvo un impacto económico significativo. Según las cifras compartidas por Inexmoda, la feria generó una derrama cercana a los 22 millones de dólares gracias al turismo especializado de negocios, beneficiando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.
En esta edición, el conocimiento volvió a ocupar un lugar protagónico. El Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunió a empresarios, diseñadores, compradores y emprendedores en 28 espacios de conversación, con la participación de 126 conferencistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas como la evolución del consumidor, las nuevas dinámicas del lujo, la expansión internacional, el futuro del retail y la construcción de marcas con identidad.
A esto se sumó el tradicional Foro de Tendencias, que ofreció una lectura sobre las nuevas narrativas de consumo y las estéticas que marcarán el desarrollo de la industria en los próximos años, reafirmando el papel de la feria como un espacio para anticipar los cambios del mercado.
Otro de los ejes que atravesó esta edición fue la sostenibilidad, entendida ya no solo como una práctica responsable, sino como una herramienta estratégica para construir marcas más competitivas.
La Ruta de la Sostenibilidad Inexmoda reunió a 38 empresas con iniciativas enfocadas en economía circular, innovación e impacto social, mientras que el Mercado de Moda Circular, desarrollado junto a Coca-Cola, congregó a más de 25 marcas que demostraron cómo extender el ciclo de vida de los productos y desarrollar nuevos materiales pueden convertirse en una oportunidad de negocio para el Sistema Moda. La agenda también incluyó 23 conferencias y Green Talks dedicadas a temas como trazabilidad, innovación y retos ambientales de la industria, además de una Biblioteca de Materiales con más de 25 desarrollos en fibras y textiles.
Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, el mayor logro de esta edición fue demostrar que Colombia tiene una voz propia dentro de la moda internacional.
“Colombiamoda es el escenario donde exaltamos a Colombia y conectamos al país con el mundo a través de su creatividad, su talento y la fuerza de un Sistema Moda que trabaja unido. Hoy vemos marcas que entienden que competir no significa únicamente responder a una dinámica de precios, sino construir valor desde la identidad, el diseño, la innovación y el sello de autor”, afirmó.
Con esa premisa, Colombiamoda cerró una edición que volvió a confirmar que la moda colombiana atraviesa un momento de consolidación. La feria se reafirmó como un ecosistema donde confluyen creatividad, conocimiento, sostenibilidad y negocios para proyectar al país hacia nuevos mercados. En un contexto donde el lujo ya no se define únicamente por la exclusividad, sino por la autenticidad, Colombia parece haber encontrado en su identidad el diferencial con el que quiere seguir conquistando el escenario global.