Moda
Del talento local al escenario global: cómo se proyecta el diseño regional hacia Europa
La internacionalización de la moda latinoamericana ya no depende únicamente de las pasarelas. Nuevos espacios para el intercambio creativo, la visibilidad y los negocios están ampliando el alcance del talento de la región.
La moda latinoamericana atraviesa uno de sus momentos de mayor visibilidad internacional. Cada vez son más las marcas que encuentran en la identidad, la artesanía y el diseño de autor una manera de diferenciarse en un mercado global, mientras plataformas y escenarios especializados amplían las oportunidades para que ese talento trascienda las fronteras de la región. En ese contexto, Malva aprovechó Colombiamoda 2026 para presentar una estrategia que busca acompañar ese crecimiento desde distintos frentes: el descubrimiento de nuevas marcas, el intercambio creativo entre países latinoamericanos y la expansión hacia Europa.
Uno de los pilares de esa apuesta fue Malva House, un espacio abierto al público que reunió en Medellín a más de 30 marcas de Colombia, Perú y referentes internacionales durante la Semana de la Moda del país. Más que una vitrina comercial, la iniciativa fue concebida como un recorrido para descubrir el diseño de autor latinoamericano a través de lanzamientos, conversaciones y experiencias que acercaron a los visitantes a los procesos creativos y a las historias detrás de cada colección.
La curaduría reunió firmas colombianas como Patricia Mejía, Alejandro Crocker, Laura Aparicio, Pájaro Limón, Waimari, Ondademar y Baobab, junto a marcas internacionales como Jacquemus, Ganni, Veja y Marc Jacobs, generando un diálogo entre propuestas consolidadas y el talento emergente de la región.
La visión de Malva también se reflejó en la programación oficial de Colombiamoda. Gracias a una alianza con Inexmoda, la firma peruana AYNI fue la encargada de cerrar la feria con Malva de Luz, una colección inspirada en el patrimonio textil del Perú y en la transformación de la luz sobre fibras naturales como la alpaca, el algodón pima y el algodón tanguis. La propuesta reivindicó el valor del oficio artesanal y de los procesos heredados de generación en generación, demostrando cómo el lujo latinoamericano encuentra hoy una de sus mayores fortalezas en el origen de los materiales, el conocimiento de las comunidades y el tiempo dedicado a cada prenda.
La participación de AYNI también evidenció una conversación que gana cada vez más fuerza dentro de la industria: la construcción de una identidad latinoamericana compartida. Más allá de representar a un solo país, la colección mostró cómo distintas tradiciones textiles pueden dialogar desde valores comunes como la sostenibilidad, el trabajo artesanal y el diseño contemporáneo.
Pero la estrategia no termina en Medellín. El siguiente paso tendrá lugar en octubre con la apertura de Malva Fashion Embassy en Madrid, una plataforma permanente concebida para conectar marcas latinoamericanas con compradores, prensa especializada, aliados estratégicos y consumidores europeos. Ubicado en la Calle Serrano, uno de los principales corredores de lujo de la capital española, el espacio reunirá moda, diseño, arte, cultura y negocios con el objetivo de fortalecer la presencia del talento latinoamericano en uno de los mercados más importantes para la industria.
La primera curaduría estará integrada por firmas como Francesca Miranda, MAZ Manuela Álvarez, Garcés Bottier, Campillo, Laura Aparicio, Camilo Álvarez, Atelier Crump, Amarante, La Petite Mort, Materia Cruda, Polité, Pamela Stevenson, Suki Cohen, Silvia Araos y La Obra de Arte Soy Yo, entre otras marcas que se incorporarán progresivamente al proyecto. La selección reúne propuestas que abarcan desde la alta costura y el prêt-à-porter hasta iniciativas con un fuerte componente artesanal, sostenible y de diseño de autor, reflejando la diversidad que caracteriza hoy al panorama creativo de América Latina.
Más allá de los nombres, las tres iniciativas responden a una misma visión: construir una plataforma de largo plazo para el diseño latinoamericano. Desde un espacio para descubrir nuevas marcas durante Colombiamoda, pasando por la invitación a una firma peruana para cerrar la feria, hasta la creación de una sede permanente en Europa, Malva plantea un modelo que entiende la internacionalización como un proceso continuo y no como una oportunidad aislada.
En un momento en el que la moda latinoamericana busca consolidar su presencia en los principales mercados del mundo, iniciativas como estas reflejan una apuesta por fortalecer el ecosistema creativo de la región desde diferentes frentes: generar visibilidad para nuevas marcas, fomentar el intercambio entre países latinoamericanos y abrir escenarios que permitan al talento de la región competir con una identidad propia en el panorama internacional.