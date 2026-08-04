-Del talento local al escenario global: cómo se proyecta el diseño regional hacia Europa

La visión de Malva también se reflejó en la programación oficial de Colombiamoda. Gracias a una alianza con Inexmoda, la firma peruana AYNI fue la encargada de cerrar la feria con Malva de Luz, una colección inspirada en el patrimonio textil del Perú y en la transformación de la luz sobre fibras naturales como la alpaca, el algodón pima y el algodón tanguis. La propuesta reivindicó el valor del oficio artesanal y de los procesos heredados de generación en generación, demostrando cómo el lujo latinoamericano encuentra hoy una de sus mayores fortalezas en el origen de los materiales, el conocimiento de las comunidades y el tiempo dedicado a cada prenda.