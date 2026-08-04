Morat x GEF demostró que el estilo se vive de la mañana a la noche

Durante años, las colaboraciones entre artistas y marcas de moda han encontrado en el merchandising su fórmula más habitual: camisetas estampadas, hoodies con logos y prendas pensadas para los fanáticos. Morat y GEF decidieron tomar otro camino. En lugar de convertir el nombre de la banda en el centro de la colección, apostaron por crear ropa que pudiera encontrar un lugar en el armario de cualquier persona, incluso de quienes nunca han escuchado una de sus canciones.