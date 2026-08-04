Moda
LEGADO floreció entre hortensias, feminidad y una nueva etapa creativa
Studio F presentó esta colección para celebrar un momento clave en su historia: el relevo generacional de su fundadora
Las hortensias florecen cada temporada sin desprenderse de sus raíces. Esa capacidad de renovarse mientras conservan su esencia fue el punto de partida de LEGADO, la colección con la que Studio F protagonizó una de las pasarelas más emotivas de Colombiamoda 2026. Frente al público, las flores dejaron de ser un simple elemento decorativo para convertirse en el hilo conductor de una historia sobre continuidad, familia y evolución.
La colección marcó un momento significativo para la firma colombiana al simbolizar el relevo generacional entre Faride Hazzi, fundadora de Studio F, y Gabriella Acosta, quien inicia una nueva etapa creativa y estratégica con el compromiso de proyectar la marca hacia el futuro sin perder el ADN que la ha acompañado desde sus inicios.
Ese concepto atravesó toda la pasarela. Cada salida reinterpretó el universo femenino de Studio F, donde la sofisticación convivió con siluetas fluidas, textiles de alta calidad, bordados, volúmenes y detalles inspirados en las formas orgánicas de las hortensias. Más que reproducir la flor literalmente, la colección tomó su simbolismo para hablar de crecimiento, permanencia y renovación.
Visualmente, la propuesta mantuvo algunos de los códigos que han consolidado la identidad de la marca, pero los llevó hacia una nueva etapa. La feminidad apareció acompañada por un trabajo de diseño que exploró el movimiento de los tejidos, la riqueza de las texturas y una construcción de siluetas que buscó equilibrar elegancia y modernidad, reflejando la transición entre generaciones.
La puesta en escena reunió a reconocidas figuras de la moda colombiana, quienes dieron vida a una colección pensada para conectar la historia de Studio F con una visión de futuro. Sobre la pasarela, tradición e innovación compartieron el mismo espacio, reforzando la idea de que una marca puede evolucionar sin renunciar a aquello que la hizo reconocible.
Pero el mensaje fue más allá del diseño. LEGADO también planteó una reflexión sobre el papel de las empresas familiares dentro de la industria de la moda y sobre la importancia de construir proyectos capaces de trascender generaciones. En lugar de entender el relevo como una ruptura, la colección propuso verlo como una oportunidad para sumar nuevas miradas sobre una base consolidada.
Con esta presentación, Studio F reafirmó su lugar como una de las firmas más representativas de la moda colombiana y convirtió su pasarela en una declaración sobre la permanencia. Los grandes legados evolucionan, encuentran nuevas voces y siguen creciendo sin olvidar las raíces que les dieron origen.