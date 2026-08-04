LEGADO floreció entre hortensias, feminidad y una nueva etapa creativa

Las hortensias florecen cada temporada sin desprenderse de sus raíces. Esa capacidad de renovarse mientras conservan su esencia fue el punto de partida de LEGADO, la colección con la que Studio F protagonizó una de las pasarelas más emotivas de Colombiamoda 2026. Frente al público, las flores dejaron de ser un simple elemento decorativo para convertirse en el hilo conductor de una historia sobre continuidad, familia y evolución.