Moda
El conocimiento y la creatividad fortalecieron el desarrollo de Colombiamoda 2026
La feria continuó consolidándose como una plataforma para el Sistema Moda, donde el diseño, la sostenibilidad y el conocimiento impulsan nuevas oportunidades para las marcas colombianas en mercados nacionales e internacionales.
Mientras las pasarelas seguían marcando el ritmo de Colombiamoda 2026, otro mensaje comenzaba a hacerse evidente entre diseñadores, empresarios y compradores: la competitividad de la industria ya no depende únicamente de producir más, sino de construir marcas con identidad, propósito y una visión capaz de trascender fronteras. Esa idea atravesó la programación de la feria y reafirmó el concepto que acompañó esta edición: “Uniqueness is the New Luxury”.
Durante la jornada, Colombiamoda continuó consolidándose como el escenario donde convergen la creatividad, los negocios, el conocimiento y la sostenibilidad. Más de 30 espacios académicos, 33 pasarelas y una agenda especializada para empresarios, diseñadores y compradores reflejaron el momento que vive el Sistema Moda colombiano, cada vez más enfocado en generar valor a partir de la diferenciación y la innovación.
Ese fue precisamente el mensaje compartido por Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, quien destacó que la industria atraviesa una transformación en la que las empresas tienen la oportunidad de competir desde el diseño, la creatividad y la construcción de marcas sólidas, en lugar de hacerlo únicamente por precio. Para Díez, el verdadero desafío consiste en identificar aquello que hace única a cada marca y convertirlo en una ventaja competitiva con potencial para llegar a mercados internacionales.
La programación también confirmó la diversidad de lenguajes creativos que hoy conviven en la moda colombiana. Por ejemplo, la colección Matilde, de Juan Pablo Socarrás en alianza con Bata, abrió una de las jornadas con una propuesta construida a partir de técnicas artesanales y materiales provenientes de distintos países de América Latina, reivindicando el trabajo manual y el patrimonio cultural de la región. Por su parte, Offcorss llevó a la pasarela una mirada fresca sobre la moda infantil, donde el color, la creatividad y la inclusión dialogaron con prendas pensadas para responder a las distintas necesidades de la infancia.
El talento emergente también tuvo un papel protagónico. Las pasarelas Non Stop presentaron las colecciones de Palms Capra y Sientochenta, mientras que Jóvenes Creadores 25 años, de la Colegiatura Colombiana, volvió a demostrar cómo la academia continúa formando una nueva generación de diseñadores que entiende el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad como parte esencial del proceso creativo. A ellas se sumaron propuestas como Cariño Santo, Maralta y la colaboración entre Eugenia Fernández y Falabella, evidenciando la amplitud de miradas que hoy enriquecen el panorama del diseño nacional.
Uno de los momentos más comentados llegó con The Object of My Affection, la colaboración entre Chevignon y el fotógrafo Ruvén Afanador. La puesta en escena exploró el diálogo entre moda y fotografía para reinterpretar algunas de las piezas más emblemáticas de la marca a través del característico universo visual en blanco y negro del artista colombiano, reafirmando el valor de aquellas prendas que trascienden las temporadas para convertirse en referentes culturales.
Más allá de las pasarelas, el conocimiento volvió a ocupar un lugar central dentro de la feria. El Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunió a expertos que analizaron las nuevas dinámicas del consumo, la evolución del lujo y las oportunidades que enfrenta la industria en América Latina. Entre ellos estuvieron Ada Jolly, de Future Snoops, quien abordó las transformaciones en los hábitos de la Generación Z; Camilo Herrera, fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group, quien reflexionó sobre las nuevas percepciones del lujo en la región; y el conversatorio protagonizado por Manuela Álvarez y Mónica Garzón, directora de FUCSIA, sobre los retos para posicionar el diseño latinoamericano en el escenario global.
La sostenibilidad también reafirmó su papel como uno de los pilares estratégicos de Colombiamoda. La Ruta de la Sostenibilidad reunió a más de 40 empresas comprometidas con prácticas responsables; la Biblioteca de Materiales exhibió desarrollos enfocados en innovación textil y nuevos materiales; y el Mercado de Moda Circular, realizado junto a Coca-Cola, mostró cómo la economía circular puede convertirse en una oportunidad para extender el ciclo de vida de las prendas y generar nuevos modelos de negocio para la industria.
Más que presentar tendencias para las próximas temporadas, Colombiamoda 2026 volvió a demostrar que el crecimiento del Sistema Moda colombiano pasa por fortalecer aquello que lo diferencia. En una industria donde cada vez resulta más difícil competir únicamente desde el producto, la identidad, el conocimiento, la sostenibilidad y la creatividad se consolidan como las herramientas que permitirán a las marcas proyectarse con mayor fuerza dentro y fuera del país.