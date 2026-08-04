El conocimiento y la creatividad fortalecieron el desarrollo de Colombiamoda 2026

Más allá de las pasarelas, el conocimiento volvió a ocupar un lugar central dentro de la feria. El Set de Conocimiento Inexmoda – Pascual Bravo reunió a expertos que analizaron las nuevas dinámicas del consumo, la evolución del lujo y las oportunidades que enfrenta la industria en América Latina. Entre ellos estuvieron Ada Jolly, de Future Snoops, quien abordó las transformaciones en los hábitos de la Generación Z; Camilo Herrera, fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group, quien reflexionó sobre las nuevas percepciones del lujo en la región; y el conversatorio protagonizado por Manuela Álvarez y Mónica Garzón, directora de FUCSIA, sobre los retos para posicionar el diseño latinoamericano en el escenario global.