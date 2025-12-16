Belleza
Dolce&Gabbana debuta en el universo beauty colombiano
La casa italiana presenta por primera vez su línea de maquillaje en Colombia.
Dolce&Gabbana da un nuevo paso en su expansión en Colombia al presentar oficialmente su colección de maquillaje, consolidando su visión de belleza en uno de los mercados más dinámicos de la región. Disponible inicialmente en línea a través de Falabella, el lanzamiento marca un momento clave para la casa italiana, que traduce su ADN de lujo en una propuesta de beauty pensada para el día a día.
La nueva colección refleja el equilibrio que la firma ha construido entre estética, tendencias e innovación cosmética. Con fórmulas que cuidan la piel y una mirada contemporánea del maquillaje, Dolce&Gabbana reafirma su capacidad de reinterpretar el lujo desde la versatilidad, ofreciendo productos que acompañan distintos estilos de vida sin perder sofisticación ni carácter.
Uno de los ejes centrales de la propuesta son sus cuatro looks distintivos: Fresh Look, que apuesta por una piel luminosa y saludable; Classic Look, una oda a la elegancia atemporal; Flawless Look, donde la perfección se convierte en protagonista; y Bold Look, una expresión de energía, color y actitud. Cada uno funciona como un punto de partida para explorar la belleza desde la individualidad y la autoexpresión.
En cuanto a producto, la base y el primer Everlast se destacan por su avance en tecnología cosmética, ofreciendo un acabado refinado, duradero y un brillo natural que eleva la apariencia de la piel. Para la mirada, la Ever Icon Eye Palette se posiciona como un esencial gracias a su selección de tonos y su fórmula de alto desempeño, ideal para transitar sin esfuerzo del maquillaje cotidiano a un look nocturno más impactante.
Los labios también ocupan un lugar protagónico dentro de la colección con My Lip Stylo, Everkiss Liquid Lip y Mint Oil Plumper, diseñados para aportar color, volumen y confort. En conjunto, la línea de maquillaje de Dolce&Gabbana abre un abanico de posibilidades infinitas para crear looks personalizados, reafirmando que la belleza, cuando se combina con lujo y funcionalidad, puede adaptarse a cada persona y a cada ocasión.