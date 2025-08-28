Max Factor y Revista Fucsia realizan una masterclass de maquillaje: un despertar lleno de estilo

Esta propuesta refleja la creciente demanda de fórmulas que equilibren cobertura impecable con bienestar cutáneo, una tendencia global en cosmética para 2025. Quien dio vida a ese mensaje desde la teoría hasta la práctica fue el experto Franklin Ramos, asesor de imagen y referente en maquillaje y estilo en el continente, y quien a su vez ha caminado entre pasarelas y salones de renombre en el país.