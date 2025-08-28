Belleza
Max Factor y Revista Fucsia realizan una masterclass de maquillaje: un despertar lleno de estilo
Previo al inicio de Colombiamoda 2025, Franklin Ramos ofreció una exclusiva masterclass en un desayuno inspirado en moda, tendencias y maquillaje.
Días antes del inicio de Colombiamoda 2025, se dio un arranque especialmente glamoroso al evento de moda más importante del país. Revista Fucsia y Max Factor convocaron a un desayuno en el elegante restaurante Ritual Mesa Mística de Medellín, lugar donde la belleza y la moda se dieron la mano en una experiencia que pareció una conversación íntima entre estilo y profesionalismo.
La anfitriona fue la nueva Miracle Pure Foundation, la base que ha marcado una tendencia importante en el mundo: maquillaje que cuida la piel. Con un 89 % de ingredientes tipo skincare (como ácido hialurónico, vitamina C y un complejo potenciador del colágeno), promete 24 horas de hidratación, un acabado radiante y protección SPF 30.
Esta propuesta refleja la creciente demanda de fórmulas que equilibren cobertura impecable con bienestar cutáneo, una tendencia global en cosmética para 2025. Quien dio vida a ese mensaje desde la teoría hasta la práctica fue el experto Franklin Ramos, asesor de imagen y referente en maquillaje y estilo en el continente, y quien a su vez ha caminado entre pasarelas y salones de renombre en el país.
Frente a invitadas de primer nivel, entre quienes estaban Mariana Dávalos, Isabella Arriola, Daniela Espinosa, Beatriz Arango, Alejandra Villegas y María Andrea Arango, entre otras, Ramos enseñó un maquillaje práctico, rápido y elegante: ideal para los días de moda que llegaban y la intensidad de la semana de la moda más importante de Colombia.
El enfoque, como él mismo señaló, consistió en realzar la piel con naturalidad y luminosidad, sin recargar. “Este tipo de base no busca transformar, sino embellecer lo genuino”, compartió Ramos, mientras acompañaba sus explicaciones con técnicas sencillas para difuminar, modular y lograr un acabado fresco que durara todo el día.
Este encuentro fue mucho más que una clase: fue un espacio de conversación sobre tendencias actuales de maquillaje en Colombia y Latinoamérica. Desde el boom del clean beauty hasta el auge de propuestas híbridas como Miracle Pure, el evento evidenció cómo el maquillaje se redefine hoy como un aliado del cuidado personal, no como un accesorio superficial.
Además, el encuentro puso en perspectiva el papel de Medellín como epicentro creativo. Colombiamoda 2025, que en su edición 36 reunió más de 60 mil asistentes y 34 pasarelas en un circuito urbano que integró moda, cultura y conocimiento.
Al final, ese desayuno fue más que belleza: fue una declaración de estilo auténtico. Allí, la moda encontró su espejo en el poder de una buena piel, un buen producto y una conversación honesta entre expertos. Fue comenzar el día con la promesa de que, en Colombiamoda, cada detalle (desde el maquillaje hasta el vestido) tendría su propia voz, su presencia y su sentido.