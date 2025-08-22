El ardor que viste: la intensidad de Jack Daniel’s Fire en movimiento

La pasarela La Mia Maniera, el poderoso debut de A Modo Mio en Colombiamoda 2025, no solo presentó una mirada estética contemporánea, sino un relato emocional profundamente sensorial. En alianza con Revista Fucsia y Jack Daniel’s, cada bloque de la colección encarnó un destilado distinto, sirviendo como musa para siluetas que hablan al cuerpo y al alma. Ahora, en el segmento dedicado al Tennessee Fire, esa narrativa se incendia con fuego visual y actitud sin concesiones.