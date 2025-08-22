Moda
El ardor que viste: la intensidad de Jack Daniel’s Fire en movimiento
Francesca Sesana traduce ese golpe picante de canela y whiskey en piezas que arden visualmente con cortes estructurados, gamuza y paletas borgoña impactantes.
La pasarela La Mia Maniera, el poderoso debut de A Modo Mio en Colombiamoda 2025, no solo presentó una mirada estética contemporánea, sino un relato emocional profundamente sensorial. En alianza con Revista Fucsia y Jack Daniel’s, cada bloque de la colección encarnó un destilado distinto, sirviendo como musa para siluetas que hablan al cuerpo y al alma. Ahora, en el segmento dedicado al Tennessee Fire, esa narrativa se incendia con fuego visual y actitud sin concesiones.
El licor Jack Daniel’s Tennessee Fire fusiona el clásico Old No. 7 con un licor de canela intensa, ofreciendo una experiencia aromática caliente, un sabor suave al inicio y un final crepitante, como una chispa de fuego que arde y abraza al mismo tiempo. Ese fuego palpable es precisamente lo que Sesana captura en cada pliegue, textura y trazo cromático de sus prendas.
Las piezas inspiradas en Fire son una celebración de dualidad: por un lado, texturas rudas (gamuza, cuero, dril estructurado) que aportan contundencia. Por otro, volúmenes fluidos y capas livianas que traen esa sensación de trazo ardiente, casi danza en el aire. Todas las prendas adoptan una paleta dominada por vino tinto, borgoña intenso y sombras casi carmesí, evocadoras del color característico del licor.
Hay conjuntos asimétricos que parecen bocanadas de fuego congeladas en tela, y chaquetas intervenidas en denim teñido con corte estructurado que son como brasas moldeadas por la mano de una artesana visionaria. La combinación entre lo sólido y lo etéreo logra traducir la canela que “sube por la garganta”, tanto en sensación como en estética.
La colección muestra prendas con cortes geométricos y líneas marcadas que confrontan y al mismo tiempo seducen. El contraste entre la robustez del material y la ligereza de los volúmenes ofrece una declaración visual: la moda puede ser intensa sin perder sensibilidad. Esa es la fuerza del Fire.
El segmento Fire no solo se apoya en lo visual, también cuenta una historia emocional de intensidad controlada. La dualidad entre dureza y fluidez, rusticidad y finura, habla del empoderamiento que exige pasión y dominio a la vez. Así, Francesca Sesana reafirma su forma de hacer moda: emocional, sensorial, íntima y ferozmente auténtica.
Con este bloque, La Mia Maniera reafirma que el whiskey puede ser más que una bebida: es un lenguaje estético, una paleta emocional y una experiencia que se lleva puesta. El fuego no solo se bebe, también se viste.