Moda
El poder cromático del verde: la frescura del Jack Daniel’s Apple convertido en moda
Francesca Sesana transformó la explosión cítrica de este licor en prendas que respiran energía y sofisticación.
El desfile La Mia Maniera, presentado el miércoles 30 de julio en el marco de Colombiamoda 2025, fue el escenario del esperado debut de Francesca Sesana con su firma A Modo Mío, en alianza con la Revista Fucsia y Jack Daniel’s.
Su colección, de 31 looks, se construyó como una declaración de autenticidad y reconstrucción emocional, conjugando tejidos ligeros y estructuras definidas para crear una moda que se siente íntima y poderosa a la vez. En esta narrativa sensorial, la edición Apple (prendas inspiradas en el destilado Jack Daniel’s Tennessee Apple) emerge como un frescor audaz que traspasa lo gustativo y se plasma en cada costura, textura y silueta.
En el Jack Daniel’s Tennessee Apple, el clásico Old No. 7 se fusiona con un licor de manzana verde, resultando en una propuesta que combina carisma y frescura frutal. El aroma estalla en notas de manzana verde, casi como un caramelo, salpicadas de vainilla; el paladar refuerza esa experiencia dulce y vibrante con toques de butterscotch y un breve final de manzana acaramelada.
Las prendas inspiradas en esta expresión sensorial se apoderan de gamas verdes oliva, verdes oscuros sobrios y denim decolorado, evocando tanto la frescura cromática de la manzana como la fuerza estructural del whisky. El cuero liviano y los reflejos naturales refuerzan esa conexión entre robustez y fluidez.
El trabajo artesanal se vuelve clave: pedrería diseñada por artesanas de A Modo Mío, costuras con acabados grunge y reflejos verdes estratégicamente incorporados generan un diálogo entre lo crujiente del sabor y lo visual de la pasarela. Sutileza estructurada, energía palpable. Las siluetas, aunque fuertes, conservan una elegancia fluida que refleja la dualidad intrínseca de Jack Daniel’s Apple: frescura y carácter refinado.
Sesana construyó una estética que no solo representa el licor, sino que lo personifica: el denim decolorado simula la transparencia de la manzana; los tonos oliva, la intensidad cítrica; el cuero, la profundidad del whiskey; y el brillo de la pedrería, ese resplandor jugoso que imaginas al morder una manzana fresca.
Con su edición Apple, Francesca Sesana logra algo poco común en la moda: traducir un sabor (crujiente, dulce, audaz) en un lenguaje estético. Una declaración de estilo que, como el mismo destilado, invita a redescubrir el placer de lo inesperado, con elegancia y descaro.