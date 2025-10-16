Moda
El arte de imaginar: Disney y Mario Hernández crean una colección que celebra el amor, los sueños y la aventura
Una colaboración que une la fantasía de Disney con la tradición artesanal de Mario Hernández en cuatro cápsulas —Sueños, Amor, Magia y Aventura— donde el diseño colombiano celebra la imaginación, la emoción y la belleza de lo extraordinario.
Mario Hernández presenta la colaboración más significativa de su historia: Disney | Mario Hernández, una alianza que transforma la fantasía en diseño y la nostalgia en lujo. Inspirada en los icónicos Mickey y Minnie Mouse, la propuesta invita a soñar, a recordar que la moda puede ser también una historia que despierta emociones. Con esta colección, el diseñador colombiano rinde homenaje a la magia que habita en los recuerdos y a la capacidad de imaginar sin límites.
El resultado son cuatro cápsulas —Sueños, Amor, Magia y Aventura— que narran un viaje a través de los valores que han definido a Disney y a Mario Hernández: creatividad, autenticidad y belleza atemporal. Cada una revela una faceta distinta del espíritu humano. “Sueños” evoca los primeros bocetos en blanco y negro de Mickey, una oda al origen de la imaginación; piezas sobrias, funcionales y unisex que rescatan la pureza del comienzo. Entre chaquetas, bolsos y camisetas, la estética monocromática se convierte en un recordatorio de que toda gran historia empieza con una simple línea.
“Fue un reto hermoso y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad.Cuando trabajas con un ícono como Disney, no solo estás diseñando productos, estás interpretando emociones universales. El desafío fue encontrar el equilibrio entre el universo mágico de Mickey y Minnie y la elegancia artesanal que define a Mario Hernández.Queríamos que cada pieza contara una historia y que esa historia conectara tanto con quien creció viendo Disney, como con quien hoy busca piezas con propósito y alma” dijo Lorenzo, Director Creativo de Mario Hernández.
Por su parte, Laura Bonnet – Gerente de Marketing para Disney Consumer Products, Caribbean & South Andean, de The Walt Disney Company “Mickey y Minnie Mouse han acompañado a generaciones durante más de nueve décadas y han sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todo el mundo. Son íconos culturales que representan valores universales que inspiran y conectan. Minnie encarna la alegría, la autenticidad y la confianza: una mezcla de ternura y determinación que la convierte en símbolo de elegancia con propósito. Mickey, por su parte, representa la curiosidad, la lealtad y la alegría que mueven a quienes se atreven a soñar. Juntos, evocan esa energía positiva, espontánea y humana que ha hecho de Disney un referente emocional para millones de personas. En esta colaboración con Mario Hernández, esos valores se traducen en diseño, color y detalle. Cada pieza combina la sofisticación del trabajo artesanal colombiano con el storytelling de Disney, dando vida a una propuesta que celebra la autenticidad, la moda y la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano”.
En contraste, “Amor” se sumerge en los tonos rojos profundos y lunares blancos de Minnie Mouse, explorando la feminidad alegre y sofisticada que define a la mujer contemporánea. Cada bolso, billetera y accesorio ha sido elaborado a mano por artesanos colombianos, llevando consigo la esencia de lo hecho con amor. Esta cápsula es una carta romántica al detalle, a los gestos que perduran y a la dulzura convertida en objeto de deseo.
“Magia”, por su parte, rescata la majestuosidad del azul noche y la fantasía de Fantasía, esa película que marcó generaciones. Los cristales Swarovski aplicados a mano iluminan seis piezas de cuero que celebran lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano. Con un brillo sutil, elegante y versátil, estas creaciones son un tributo al arte de soñar despierto y a la belleza que transforma lo ordinario en excepcional.
Es un homenaje al oficio artesanal colombiano y a la capacidad universal de soñar, amar, vivir aventuras y creer en la magia. Una propuesta que une dos mundos —el de la fantasía y el del lujo atemporal— para recordarnos que, en la moda, como en la vida, todo comienza con un sueño.
“Esta colaboración representa un punto de madurez para la marca.No se trata solo de una alianza comercial, sino del reconocimiento de una casa global hacia un talento latinoamericano.Disney vio en Mario Hernández la capacidad de reinterpretar su universo con autenticidad, con un lenguaje visual sofisticado y con una sensibilidad que solo América Latina puede ofrecer.Para nosotros, es la confirmación de que el diseño hecho en Colombia puede dialogar con el mundo en el mismo nivel de excelencia” expresó Lorenzo.