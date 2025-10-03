Un colombiano en el mapa global de la moda

El mundo de la moda volvió a reunirse en París con la más reciente edición del BoF 500, el prestigioso índice de The Business of Fashion que reconoce a las personalidades más influyentes de la industria a nivel global. Este año, el nombre de un colombiano brilló en este selecto grupo: Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue incluido en la categoría Catalysts, convirtiéndose en el primer colombiano en obtener esta distinción y en el octavo en formar parte de este reconocimiento que celebra a quienes marcan el rumbo de la moda mundial.