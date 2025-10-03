Moda
Un colombiano en el mapa global de la moda
Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, entra al prestigioso BoF 500 en la categoría Catalysts, consolidándose como una de las voces que impulsan la transformación de la industria a nivel mundial.
El mundo de la moda volvió a reunirse en París con la más reciente edición del BoF 500, el prestigioso índice de The Business of Fashion que reconoce a las personalidades más influyentes de la industria a nivel global. Este año, el nombre de un colombiano brilló en este selecto grupo: Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue incluido en la categoría Catalysts, convirtiéndose en el primer colombiano en obtener esta distinción y en el octavo en formar parte de este reconocimiento que celebra a quienes marcan el rumbo de la moda mundial.
La categoría Catalysts destaca a aquellos perfiles que, desde posiciones estratégicas, actúan como conectores, facilitadores y agentes de cambio. En ella figuran líderes que promueven la sostenibilidad, descubren talento emergente, impulsan la innovación y generan alianzas que transforman la manera en que la industria se conecta con la sociedad. Con este logro, Díez se suma al mapa internacional como un protagonista que trasciende lo local para potenciar la moda de Colombia y América Latina en el escenario global.
“Recibir este reconocimiento de Business of Fashion es un honor profundamente significativo. No es solo un logro personal, es un logro para el equipo de Inexmoda que durante más de 37 años ha trabajado con pasión, determinación y visión para dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”, afirmó Díez. Sus palabras reflejan el espíritu de una institución que ha consolidado un camino de largo aliento en la construcción de oportunidades para el sector.
En su liderazgo, Inexmoda ha llevado a cabo algunas de las ferias más relevantes de las Américas, como Colombiamoda, Colombiatex y Heimtextil Colombia, además de espacios de formación, investigación y reflexión como el Colombia Fashion Summit, que en su más reciente edición consolidó a Medellín como epicentro del diálogo sobre el futuro de la moda. Estas plataformas no solo han visibilizado la creatividad de la región, sino que también han conectado directamente a diseñadores y empresarios con compradores, inversionistas y referentes internacionales.
El reconocimiento de Díez también significa un motivo de orgullo para el país. En el BoF 500 comparte espacio con nombres como Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Alexander Zielcke, Maluma y Karol G, quienes han llevado el talento colombiano a nuevas audiencias. “Es un honor estar junto a ellos en esta edición, llevando juntos la creatividad y el talento de Colombia a la conversación internacional de la moda”, subrayó el presidente de Inexmoda.
En esta edición, su nombre aparece junto al de personalidades como Anne Hidalgo, alcaldesa de París; Lv Xiaolei (Madame Lu), figura clave de la Shanghai Fashion Week; Dame Ellen MacArthur, referente de la economía circular; y los fundadores de Fashion Revolution, entre otros. Así, la inclusión de Sebastián Díez no solo ratifica la relevancia de Colombia en el escenario creativo, sino que también refuerza el compromiso de Inexmoda con la internacionalización y la transformación empresarial, proyectando al Sistema Moda latinoamericano como un actor de peso en la conversación global.