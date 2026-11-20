Sin embargo, uno de los capítulos más significativos de esta edición será la Colección Solidaria. Veintisiete diseñadores colombianos intervinieron prendas existentes para darles una nueva vida y ponerlas a disposición del público. Los recursos recaudados con su venta se destinarán a apoyar los procesos de reconstrucción de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca, el Chocó y el Eje Cafetero. Una iniciativa que lleva el trabajo creativo más allá de las pasarelas y conecta el diseño con una causa colectiva.