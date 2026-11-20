Moda
Bogotá Fashion Weekend une moda y solidaridad en su tercera edición
Una colección especial de 27 diseñadores busca apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La moda tiene la capacidad de contar historias a través de una prenda, preservar un oficio y dar visibilidad al talento que se construye en distintas regiones. Esta vez, también puede ayudar a reconstruir. La tercera edición de Bogotá Fashion Weekend, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, propone una conversación entre diseño, industria y compromiso social. Durante tres días, la ciudad reunirá a diseñadores, marcas independientes, emprendimientos y comercios en torno a una agenda que busca celebrar la creatividad colombiana y darle un propósito adicional.
La edición de este año contará con 715 marcas distribuidas en 12 zonas comerciales, el doble que en 2025. La programación incluye recorridos por tiendas, showrooms, concept stores y espacios emergentes, además de talleres, actividades y encuentros con representantes de la industria. Uno de los escenarios centrales será Villa Adelaida, donde tendrán lugar los Diálogos de Industria, Conversaciones, Librería Weekend y un Mercado de Diseño con 38 marcas y creadores de distintas regiones del país.
Sin embargo, uno de los capítulos más significativos de esta edición será la Colección Solidaria. Veintisiete diseñadores colombianos intervinieron prendas existentes para darles una nueva vida y ponerlas a disposición del público. Los recursos recaudados con su venta se destinarán a apoyar los procesos de reconstrucción de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca, el Chocó y el Eje Cafetero. Una iniciativa que lleva el trabajo creativo más allá de las pasarelas y conecta el diseño con una causa colectiva.
Una colección de autor con propósito
La Colección Solidaria reúne a algunos de los nombres más reconocidos de la moda nacional, entre ellos Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Pepa Pombo, Isabel Henao, Ricardo Pava, Hernán Zajar, Kika Vargas, Jorge Duque y Juan Pablo Socarrás. También participan creadores como Olga Piedrahita, Beatriz Camacho, Francesca Miranda, Lina Cantillo, Renata Lozano, Diego Guarnizo y María Elena Villamil, entre otros.
El ejercicio creativo parte de prendas existentes que cada diseñador intervino y resignificó. La propuesta plantea otra manera de acercarse al vestuario, en la que una pieza puede adquirir una nueva lectura a través del trabajo de autor y, al mismo tiempo, encontrar un nuevo dueño. Las creaciones estarán a la venta en Villa Adelaida, sede principal del evento, y los fondos recaudados contribuirán a la recuperación de las regiones afectadas.
Rebeca Herrera Feldsberg, jefe de Bogotá Fashion Week, destaca el sentido de esta iniciativa para la industria. «Este año el circuito comercial no busca solamente dinamizar las ventas de fin de año y visibilizar a más de doscientos empresarios, sino recordarle al país que cada puntada y cada prenda pueden tejer esperanza y respaldar activamente la reconstrucción de comunidades en el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero», señala.
Bogotá como mapa de diseño para descubrir la moda colombiana
Uno de los atractivos de Bogotá Fashion Weekend radica en la posibilidad de descubrir la moda desde distintos puntos de la ciudad. La programación propone seis rutas que conectan sectores como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino. También se suman dos puntos especiales, Mavecure y Emprendemoda ATC. Para facilitar los recorridos, los asistentes contarán con transporte gratuito entre los espacios participantes.
El circuito reúne propuestas de diseñadores consolidados, marcas independientes y emprendimientos que trabajan con lenguajes estéticos diversos. En la programación aparecen nombres como Agua by Agua Bendita, Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi, Pepa Pombo, Andrés Otálora, Beatriz Camacho, Malva, Kika Vargas, Mercedes Salazar, A New Cross y Jorge Duque. La selección también incluye proyectos de joyería, calzado, accesorios, moda sostenible y diseño emergente, lo que constituye una muestra de la diversidad que caracteriza al panorama creativo colombiano.
En Villa Adelaida, el Mercado de Diseño ofrecerá un espacio para conocer a 38 marcas y diseñadores de distintas regiones. La agenda se complementa con conversaciones sobre la industria y espacios de encuentro que buscan acercar a los consumidores a los procesos creativos y comerciales que subyacen a las marcas.
Además de las rutas comerciales, Bogotá Fashion Weekend tendrá más de 150 puntos con promociones especiales, talleres creativos y otras actividades, dentro de una programación de 250 eventos abiertos al público y sin costo. La iniciativa también busca fortalecer la actividad de 209 empresarios mediante acciones de promoción y herramientas como la Guía Weekend, que permitirá ubicar las marcas y organizar los recorridos.
En esta edición, la moda colombiana se presenta desde distintas perspectivas: como industria, expresión cultural, oportunidad para los emprendimientos y vehículo de solidaridad. Una invitación a recorrer Bogotá, conocer el trabajo de sus diseñadores y descubrir cómo una prenda puede llevar consigo mucho más que una propuesta estética.
La programación estará disponible el viernes 20 de noviembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en las zonas comerciales y de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. en Villa Adelaida. El sábado 21, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en todos los espacios y el domingo 22, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.