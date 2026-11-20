Moda
Vélez celebra la temporada con cristales, diseño y espíritu artesanal
La firma colombiana reunió su colaboración con J Balvin y Swarovski, así como su colección de fin de año, en una experiencia que exploró nuevas posibilidades para el diseño artesanal y la marroquinería nacional.
El brillo puede manifestarse de distintas formas en la moda. Puede estar en una textura, en un accesorio que transforma un conjunto o en un detalle que cambia por completo la lectura de una prenda. Esta temporada, Vélez explora precisamente ese territorio con dos propuestas que reflejan diferentes facetas de su identidad creativa. Una colaboración con J Balvin que incorpora cristales Swarovski y una colección de fin de año inspirada en la emoción de regalar.
La presentación de ambas entregas tuvo lugar en el piso 36 del edificio Atrio, en Bogotá, donde la marca reunió moda, arte, música y gastronomía en un recorrido pensado en torno a los reflejos y las superficies brillantes. Uno de los elementos centrales fue una mesa escultórica de 30 metros, creada por la artista bogotana Verónica Matiz, cuyas formas curvas y acabados reflectantes acompañaron la experiencia. El encuentro también marcó el cierre de un año especial para la firma, que celebra cuatro décadas de trayectoria y busca llevar el diseño colombiano a nuevos escenarios internacionales.
Las dos colecciones permiten observar cómo una marca con una tradición ligada al trabajo artesanal puede incorporar otros lenguajes estéticos sin abandonar su identidad. Por un lado, Spring Never Ends amplía la exploración creativa que Vélez desarrolla junto a J Balvin. Por otro lado, Some Gifts Make You Dance centra la atención en las celebraciones de diciembre y en los objetos que acompañan esos momentos. Dos aproximaciones distintas que encuentran un punto en común en el valor de los materiales, las texturas y los detalles.
Spring Never Ends y el brillo como eje de diseño
La colaboración entre Vélez y J Balvin continúa con una nueva entrega de Spring Never Ends, un proyecto creativo que se ha desarrollado durante un año y que consta de cinco capítulos. En esta ocasión, la primavera sirve de concepto para incorporar cristales Swarovski en prendas y accesorios, ampliando las posibilidades de una propuesta que cruza la identidad artesanal de la firma con la mirada del artista colombiano.
Abrigos, chaquetas, bolsos, pantalones, camisas, guantes, corbatas y loafers forman parte de esta colección. Los cristales se presentan como un recurso de diseño que modula la superficie de las piezas y aporta nuevos contrastes. La campaña Nada brilla más que un ícono acompaña este lanzamiento y pone en primer plano el encuentro entre el universo creativo de J Balvin, el oficio de Vélez y el trabajo de Crystals by Swarovski.
La colaboración también representa un capítulo importante en la proyección internacional de la marca. Durante este año, la firma llevó su propuesta a escenarios como la Quinta Avenida de Nueva York, una vitrina que amplió la conversación sobre el diseño colombiano y su capacidad para dialogar con referentes globales.
Some Gifts Make You Dance: el lenguaje de los regalos
La segunda colección presentada fue Some Gifts Make You Dance, una propuesta de fin de año que parte de las emociones asociadas con regalar y celebrar. Su concepto se centra en la sorpresa, la alegría y los momentos compartidos, entendiendo los accesorios y las prendas como objetos que también pueden guardar un significado personal.
La entrega incluye chaquetas, bolsos, zapatos, marroquinería y complementos. En sus diseños destacan los contrastes de texturas, los acabados brillantes y las superficies texturizadas, que aportan carácter a las piezas. Una selección pensada para acompañar la temporada de celebraciones y explorar distintas maneras de incorporar detalles especiales al vestuario cotidiano.
Para Vélez, este lanzamiento también cierra un año de exploración creativa en el que la tradición artesanal ha dialogado con otras expresiones culturales. «La colaboración con J Balvin y Crystals by Swarovski nos permitió explorar nuevos lenguajes, llegar a escenarios como la Quinta Avenida de Nueva York y conectar con otras audiencias, sin perder la esencia que nos ha acompañado durante 40 años», señaló Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de la marca.
Entre cristales, marroquinería y nuevas colaboraciones, Vélez cierra su año de aniversario con dos colecciones que muestran distintas posibilidades de su universo creativo. Una mirada que pone en circulación el trabajo artesanal colombiano y plantea nuevas formas de relacionarlo con la moda contemporánea.