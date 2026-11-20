La presentación de ambas entregas tuvo lugar en el piso 36 del edificio Atrio, en Bogotá, donde la marca reunió moda, arte, música y gastronomía en un recorrido pensado en torno a los reflejos y las superficies brillantes. Uno de los elementos centrales fue una mesa escultórica de 30 metros, creada por la artista bogotana Verónica Matiz, cuyas formas curvas y acabados reflectantes acompañaron la experiencia. El encuentro también marcó el cierre de un año especial para la firma, que celebra cuatro décadas de trayectoria y busca llevar el diseño colombiano a nuevos escenarios internacionales.