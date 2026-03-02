Moda
El leopardo habla en clave Louis Vuitton
Con LV Safari, Louis Vuitton reescribe el animal print para la primavera–verano 2026, transformando un símbolo salvaje en un manifiesto gráfico, lúdico y profundamente contemporáneo.
Louis Vuitton vuelve a mirar hacia adentro para proyectarse hacia el futuro. Con LV Safari, una animación que acompaña la colección Women’s Spring–Summer 2026, la Maison revisita uno de los códigos más persistentes —y provocadores— del imaginario de la moda: el estampado de leopardo. Lejos de lo literal, el animal print se transforma en un patrón exclusivo donde las iniciales LV y la flor del Monograma construyen una nueva lectura gráfica, tan reconocible como audaz, reafirmando el ADN visual de Louis Vuitton.
Este universo animado cobra vida a través de una línea de accesorios pensada para jugar, combinar y reinterpretar. Pañuelos, estolas, bandeaus, bag charms, gorras, sneakers y mules se convierten en piezas clave que dialogan entre sí, expandiendo el alcance del estampado y llevándolo a un terreno más lúdico y contemporáneo.
El savoir-faire de la Maison se hace evidente en la aplicación del estampado sobre distintos materiales. El cuero aparece como elemento protagónico y también como acento refinado, mientras que la seda y el nylon permiten que el patrón se exprese con ligereza y movimiento. La paleta cromática acompaña esta versatilidad: del pop pink vibrante a los neutros en beige y marrón, pasando por variaciones en azul que refrescan la propuesta.
Con LV Safari, Louis Vuitton confirma su maestría para reinterpretar sus propios símbolos y convertirlos en declaraciones de estilo actual. Una colección que entiende el archivo como punto de partida y no como límite, y que ya está disponible en tiendas, lista para conquistar la ciudad con espíritu salvaje y mirada moderna.