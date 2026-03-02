El leopardo habla en clave Louis Vuitton

El savoir-faire de la Maison se hace evidente en la aplicación del estampado sobre distintos materiales. El cuero aparece como elemento protagónico y también como acento refinado, mientras que la seda y el nylon permiten que el patrón se exprese con ligereza y movimiento. La paleta cromática acompaña esta versatilidad: del pop pink vibrante a los neutros en beige y marrón, pasando por variaciones en azul que refrescan la propuesta.