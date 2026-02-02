Moda
Raúl Peñaranda y la noche latina que conquista Nueva York
El diseñador colombo-americano presentará Bolero Nights el próximo 16 de febrero en el Rockefeller Plaza.
La Semana de la Moda de Nueva York regresa en febrero de 2026 como una de las citas más influyentes del calendario global del estilo y la creatividad. Durante esa semana, diseñadores consagrados y voces emergentes de la moda presentarán sus colecciones ante un público internacional compuesto por editores, compradores, celebridades y figuras culturales, marcando las tendencias que definirán las próximas temporadas.
Justo en esa ciudad donde la moda se mide por legado y audacia, Raúl Peñaranda vuelve a escribir su nombre con tinta indeleble. El próximo lunes 16 de febrero, el diseñador colombo-americano presentará Bolero Nights en el icónico Rockefeller Plaza, un escenario que no solo eleva la propuesta estética de la colección, sino que también sella un momento histórico: Peñaranda se convierte en el diseñador colombo-americano en formar parte del calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York bajo el aval del CFDA.
Peñaranda llega a esta cita con una colección que mira al pasado para hablarle al presente. Bolero Nights se inspira en la nostalgia sofisticada de las décadas de los 50 y 60, evocando noches de salón, música lenta y una elegancia que no necesitaba estridencias para imponerse. Es una oda al garbo, al movimiento y a la sensualidad entendida desde la sutileza.
La propuesta se materializa en cortes arquitectónicos y telas desarrolladas exclusivamente para la casa Peñaranda. Lentejuelas bordadas a mano, encajes de seda, gamuza estampada y materiales nobles construyen un lenguaje visual que seduce sin esfuerzo. Cada pieza parece pensada para habitar el cuerpo con intención, celebrando la silueta desde una mirada clásica pero profundamente actual.
La presentación también refuerza el valor de la colaboración y el origen. Joyas artesanales de Awork by Andrés Sánchez, impulsadas por PROCOLOMBIA, y el calzado de lujo de LONZA acompañan la colección, subrayando una visión de lujo consciente y colaborativo. Fiel a su ADN, la marca Raúl Peñaranda —basada en Nueva York— mantiene su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas libres de crueldad animal, demostrando que hoy el verdadero lujo no solo se ve, también se piensa.