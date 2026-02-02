Raúl Peñaranda y la noche latina que conquista Nueva York

Justo en esa ciudad donde la moda se mide por legado y audacia, Raúl Peñaranda vuelve a escribir su nombre con tinta indeleble. El próximo lunes 16 de febrero, el diseñador colombo-americano presentará Bolero Nights en el icónico Rockefeller Plaza, un escenario que no solo eleva la propuesta estética de la colección, sino que también sella un momento histórico: Peñaranda se convierte en el diseñador colombo-americano en formar parte del calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York bajo el aval del CFDA.