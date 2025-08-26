-El lujo tiene su propio ‘Tren al Sur’

Por ese mismo camino avanza con firmeza Manuela Álvarez, diseñadora que mezcla los saberes andinos y artesanales más allá del tropicalismo facilista, tan adecuado como relato para los compradores del Norte Global. “Lo que todos conocemos como lujo clásico es el resultado de muchísimos años de trabajo artístico en Asia, en Europa, pero a ese proceso hay que sumarle la calidad, las fibras y la maquinaria, con las que no contamos aquí. Por eso debemos enaltecer lo que sí tenemos, como la sabiduría manual. Y esta es muy apreciada en el lujo internacional, especialmente en la haute couture. En todos nuestros países se encuentran la habilidad artesanal y las manos sabias. El nuevo lujo latinoamericano está repleto de historias humanas. Es una sensación de exclusividad muy grande”, afirma Álvarez.