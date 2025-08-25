Moda
Negro líquido, memoria en tela: la intensidad del Old No. 7 en siluetas que respiran tradición
Esta edición de ‘La Mia Maniera’ reinterpretó el clásico Tennessee Whiskey Old No. 7 en prendas teñidas con historia, donde el negro se convierte en piel y la moda en memoria.
En La Mia Maniera, los tonos oscuros aparecieron primero como un eco de la noche, casi como bocetos que se dibujaban en la penumbra. Francesca Sesana, en un gesto intuitivo, seleccionaba telas, trazaba cortes y sumergía piezas en Jack Daniel’s Old No. 7 para alcanzar un negro tan profundo como las horas más tardías.
No era un simple teñido: era un proceso artesanal que transformaba la fibra en una superficie cargada de memoria, un negro líquido que contenía historia, textura y carácter. Estas prendas hicieron parte del debut de la diseñadora en el marco de Colombiamoda 2025, el cual realizó junto a Revista Fucsia y la marca emblemática de whisky.
El Old No. 7, emblema de la destilería de Tennessee, guarda en su sabor la mezcla perfecta entre la calidez del grano, el dulzor apenas perceptible y las notas secas del roble. Ese mismo equilibrio se refleja en estas prendas: tejidos viscosos, encajes, cut outs estratégicos, popelina asimétrica y cuero encerado. Cada material absorbió el espíritu del whisky hasta convertirse en una piel construida, nunca plana, siempre cambiante, como si en cada pliegue quedara atrapada una capa oculta de caramelo o un rastro de humo de barrica.
El negro intenso de estas piezas no se limita a ser un color: es una superficie con matices líquidos y vintage, una textura visual que dialoga con la complejidad del whisky. La técnica del teñido artesanal desarrollada por Francesca evoca la paciencia y precisión con la que se destila Old No. 7, resonando con su suavidad robusta, su final ligeramente seco y sus capas de dulzura escondidas.
Como resultado, aparecen prendas que parecen cápsulas emocionales: cada puntada sabe a tradición embotellada, cada costura respira la misma autenticidad que ha convertido al Old No. 7 en un ícono mundial. En estas piezas, el estilo grunge y las estructuras definidas en telas fluidas encuentran un puente con la sensualidad y la nostalgia de lo clásico.
Así, La Mia Maniera transformó el whisky más emblemático de Tennessee en moda que se bebe con los ojos y se siente en la piel. Porque estas prendas no son simples vestuarios, son narrativas líquidas, siluetas que contienen la misma fuerza atemporal que fluye en cada gota de Old No. 7.