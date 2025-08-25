Negro líquido, memoria en tela: la intensidad del Old No. 7 en siluetas que respiran tradición

El Old No. 7, emblema de la destilería de Tennessee, guarda en su sabor la mezcla perfecta entre la calidez del grano, el dulzor apenas perceptible y las notas secas del roble. Ese mismo equilibrio se refleja en estas prendas: tejidos viscosos, encajes, cut outs estratégicos, popelina asimétrica y cuero encerado. Cada material absorbió el espíritu del whisky hasta convertirse en una piel construida, nunca plana, siempre cambiante, como si en cada pliegue quedara atrapada una capa oculta de caramelo o un rastro de humo de barrica.