El nombre de la colección proviene del italiano sprezzatura, una palabra que describe el arte de hacer que algo difícil parezca sencillo. En la moda, esa idea tiene mucho que ver con la naturalidad de un buen estilismo en prendas que parecen elegidas sin esfuerzo, aunque detrás de su apariencia haya horas de oficio, decisiones de diseño y atención minuciosa a los detalles. Esa es precisamente la intención de ochre con esta nueva entrega.