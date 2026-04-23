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Zendaya y On lanzaron su primera colección cocreada con un film de Spike Jonze
La propuesta, presentada a través de Shape of Dreams, combinó prendas y calzado de alto rendimiento con un enfoque de estilo cotidiano, bajo la dirección del cineasta ganador del Óscar.
Zendaya y On presentaron su primera colección de ropa y calzado cocreada, marcando un nuevo capítulo en su colaboración. La propuesta combinó la visión contemporánea del estilo deportivo de la actriz con la precisión técnica de la marca suiza, dando como resultado piezas que equilibraron desempeño y estética a través de materiales, colores y cortes cuidadosamente desarrollados.
El lanzamiento fue acompañado por Shape of Dreams, un film de campaña dirigido por el ganador del Óscar Spike Jonze, en el que el proceso creativo se convirtió en el eje narrativo. La pieza introdujo una nueva dimensión en la comunicación de la marca, apostando por un enfoque conceptual que exploró la relación entre diseño, movimiento e imaginación.
Como figura clave en la cultura contemporánea, Zendaya aportó una dirección creativa definida a esta alianza, en colaboración con su estilista de largo tiempo, Law Roach. Esta sinergia se tradujo en una colección pensada desde la intuición y la expresión individual, al tiempo que reforzó la conexión de la marca con una audiencia global diversa.
La campaña se desarrolló en torno a The Dream Lab, un universo conceptual donde las prendas evolucionaron en un entorno dinámico y en constante transformación. A lo largo del film, las siluetas se expandieron, se contrajeron y se redefinieron, reflejando un proceso creativo sin límites. El proyecto visual se complementó con una serie de imágenes still life del fotógrafo Sean Thomas, ofreciendo una mirada más cercana a los detalles y a la construcción de cada pieza.
La colección incluyó prendas diseñadas para funcionar de manera integral, desde tops acanalados y anoraks hasta faldas midi y pantalones de silueta amplia, junto con el lanzamiento del modelo Cloudnova Moon. La línea, que integró la sensibilidad estética de Zendaya y Law Roach con la ingeniería de On, estuvo disponible desde el 16 de abril de 2026 en canales oficiales y puntos de venta seleccionados a nivel global.