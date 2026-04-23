Zendaya y On lanzaron su primera colección cocreada con un film de Spike Jonze

La campaña se desarrolló en torno a The Dream Lab, un universo conceptual donde las prendas evolucionaron en un entorno dinámico y en constante transformación. A lo largo del film, las siluetas se expandieron, se contrajeron y se redefinieron, reflejando un proceso creativo sin límites. El proyecto visual se complementó con una serie de imágenes still life del fotógrafo Sean Thomas, ofreciendo una mirada más cercana a los detalles y a la construcción de cada pieza.