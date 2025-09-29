Moda
“Objetos de Deseo”: Prüne transforma la moda en arte
La icónica marca argentina lanza su nueva colección, donde cada pieza es un diálogo entre diseño, elegancia y la fuerza de una identidad auténtica.
Este año, los bolsos se convierten en protagonistas absolutos del estilo, dejando de ser un accesorio funcional para transformarse en un verdadero statement de personalidad. La tendencia 2025/26 apuesta por diseños que combinan innovación y sofisticación, donde las formas arquitectónicas, los volúmenes estratégicos y los detalles de textura se mezclan para crear piezas que hablan por sí solas. Los materiales naturales, los acabados metalizados y los contrastes entre suavidad y rigidez ofrecen una experiencia táctil y visual que eleva cualquier outfit, desde lo casual hasta lo más elegante.
Además, la paleta de colores refleja un equilibrio entre la atemporalidad y la audacia: neutros clásicos como el negro, el blanco y el beige conviven con tonos profundos como el rojo y azul, mientras los acentos metalizados aportan un toque de modernidad y sofisticación urbana. Esta temporada, los bolsos no solo acompañan, sino que definen el estilo de quien los lleva, convirtiéndose en piezas de deseo que combinan funcionalidad, diseño y carácter.
Prüne vuelve a sorprender con su colección “Objetos de Deseo”, una propuesta que fusiona arte y diseño en un diálogo constante. La marca argentina nos invita a mirar la moda desde una perspectiva editorial, donde cada producto se convierte en un objeto de deseo y cada imagen propone una pausa contemplativa. Autenticidad, fuerza y elegancia se entrelazan en una narrativa que celebra la diversidad de la belleza y la identidad de quienes visten la marca.
La curaduría de la colección destaca siluetas y piezas que trascienden lo cotidiano para volverse conceptuales. Cada bolso, cada zapato y cada accesorio refleja un equilibrio entre funcionalidad y estética, construyendo un imaginario en el que el diseño se convierte en un lenguaje que habla de sofisticación y deseo.
En cuanto a los materiales, apuesta por una combinación de texturas y acabados que refuerzan su identidad urbana y contemporánea. Cueros lisos y sostenidos, prints de snakes y crocos, charoles arrugados, cueros vegetales y gamuza conviven con acentos metalizados y detalles de gofrados, bordados y herrajes cuidadosamente seleccionados. La paleta de colores combina neutros clásicos como negro, blanco y visón, con tonos profundos como azul y rojo, y acentos de verde fuerte y vainilla, consolidando un lenguaje estético sofisticado, versátil y aspiracional.
La colección no solo habla de estilo; habla de actitud. Cada pieza está pensada para acompañar a quien la lleva con seguridad y autenticidad, elevando la experiencia de la moda a un plano sensorial y emocional. Es una propuesta que desafía lo ordinario y celebra la fuerza de la individualidad.
La integración de texturas, materiales y colores convierte cada producto en un pequeño artefacto urbano, capaz de transformar cualquier look y acentuar la personalidad de quien lo usa. Esta atención al detalle refleja el compromiso con la excelencia y la innovación, reafirmando su posición como un referente de la marroquinería y el diseño argentino.
Más allá de la moda, “Objetos de Deseo” es una invitación a explorar el estilo desde una mirada artística. La colección propone un equilibrio entre la funcionalidad y la creatividad, donde cada bolso o par de zapatos no es solo un accesorio, sino un elemento narrativo que contribuye a la construcción de identidad.
La colección se consolida como un referente que trasciende temporadas, posicionándose como una propuesta de estilo integral en la que cada objeto es deseado, admirado y pensado para perdurar en el tiempo, llevando la elegancia argentina a cada detalle.