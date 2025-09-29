Moda

“Objetos de Deseo”: Prüne transforma la moda en arte

Redacción Fucsia, 29/9/2025

La icónica marca argentina lanza su nueva colección, donde cada pieza es un diálogo entre diseño, elegancia y la fuerza de una identidad auténtica.

Más que un complemento: Los bolsos que definen personalidad esta temporada
Más que un complemento: Los bolsos que definen personalidad esta temporada - Foto: Cortesía

Este año, los bolsos se convierten en protagonistas absolutos del estilo, dejando de ser un accesorio funcional para transformarse en un verdadero statement de personalidad. La tendencia 2025/26 apuesta por diseños que combinan innovación y sofisticación, donde las formas arquitectónicas, los volúmenes estratégicos y los detalles de textura se mezclan para crear piezas que hablan por sí solas. Los materiales naturales, los acabados metalizados y los contrastes entre suavidad y rigidez ofrecen una experiencia táctil y visual que eleva cualquier outfit, desde lo casual hasta lo más elegante.

Además, la paleta de colores refleja un equilibrio entre la atemporalidad y la audacia: neutros clásicos como el negro, el blanco y el beige conviven con tonos profundos como el rojo y azul, mientras los acentos metalizados aportan un toque de modernidad y sofisticación urbana. Esta temporada, los bolsos no solo acompañan, sino que definen el estilo de quien los lleva, convirtiéndose en piezas de deseo que combinan funcionalidad, diseño y carácter.

Bolsos 2025/26: Cuando el accesorio se convierte en declaración de estilo
Bolsos 2025/26: Cuando el accesorio se convierte en declaración de estilo | Foto: Cortesía

Prüne vuelve a sorprender con su colección “Objetos de Deseo”, una propuesta que fusiona arte y diseño en un diálogo constante. La marca argentina nos invita a mirar la moda desde una perspectiva editorial, donde cada producto se convierte en un objeto de deseo y cada imagen propone una pausa contemplativa. Autenticidad, fuerza y elegancia se entrelazan en una narrativa que celebra la diversidad de la belleza y la identidad de quienes visten la marca.

La curaduría de la colección destaca siluetas y piezas que trascienden lo cotidiano para volverse conceptuales. Cada bolso, cada zapato y cada accesorio refleja un equilibrio entre funcionalidad y estética, construyendo un imaginario en el que el diseño se convierte en un lenguaje que habla de sofisticación y deseo.

En cuanto a los materiales, apuesta por una combinación de texturas y acabados que refuerzan su identidad urbana y contemporánea. Cueros lisos y sostenidos, prints de snakes y crocos, charoles arrugados, cueros vegetales y gamuza conviven con acentos metalizados y detalles de gofrados, bordados y herrajes cuidadosamente seleccionados. La paleta de colores combina neutros clásicos como negro, blanco y visón, con tonos profundos como azul y rojo, y acentos de verde fuerte y vainilla, consolidando un lenguaje estético sofisticado, versátil y aspiracional.

Más que un complemento: Los bolsos que definen personalidad esta temporada
Más que un complemento: Los bolsos que definen personalidad esta temporada | Foto: Cortesía

La colección no solo habla de estilo; habla de actitud. Cada pieza está pensada para acompañar a quien la lleva con seguridad y autenticidad, elevando la experiencia de la moda a un plano sensorial y emocional. Es una propuesta que desafía lo ordinario y celebra la fuerza de la individualidad.

La integración de texturas, materiales y colores convierte cada producto en un pequeño artefacto urbano, capaz de transformar cualquier look y acentuar la personalidad de quien lo usa. Esta atención al detalle refleja el compromiso con la excelencia y la innovación, reafirmando su posición como un referente de la marroquinería y el diseño argentino.

Bolsos 2025/26: Cuando el accesorio se convierte en declaración de estilo
Bolsos 2025/26: Cuando el accesorio se convierte en declaración de estilo | Foto: Cortesía

Más allá de la moda, “Objetos de Deseo” es una invitación a explorar el estilo desde una mirada artística. La colección propone un equilibrio entre la funcionalidad y la creatividad, donde cada bolso o par de zapatos no es solo un accesorio, sino un elemento narrativo que contribuye a la construcción de identidad.

La colección se consolida como un referente que trasciende temporadas, posicionándose como una propuesta de estilo integral en la que cada objeto es deseado, admirado y pensado para perdurar en el tiempo, llevando la elegancia argentina a cada detalle.

-Festival de Cine de Venecia con Silvia Paulon
-“Objetos de Deseo”: Prüne transforma la moda en arte
ModaTendencias
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas