-“Objetos de Deseo”: Prüne transforma la moda en arte

Este año, los bolsos se convierten en protagonistas absolutos del estilo, dejando de ser un accesorio funcional para transformarse en un verdadero statement de personalidad. La tendencia 2025/26 apuesta por diseños que combinan innovación y sofisticación, donde las formas arquitectónicas, los volúmenes estratégicos y los detalles de textura se mezclan para crear piezas que hablan por sí solas. Los materiales naturales, los acabados metalizados y los contrastes entre suavidad y rigidez ofrecen una experiencia táctil y visual que eleva cualquier outfit, desde lo casual hasta lo más elegante.